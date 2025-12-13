Messi ra mắt tượng cao 21 m tại Ấn Độ

Ấn ĐộHôm nay 13/12, siêu sao Lionel Messi tới Ấn Độ dự chuỗi sự kiện GOAT India Tour 2025 kéo dài ba ngày, trong đó điểm nhấn là lễ ra mắt bức tượng khổng lồ cao hơn 21 m tại Kolkata - được xem là tượng cầu thủ bóng đá lớn nhất thế giới.

Một bức tượng khổng lồ mô phỏng Lionel Messi cầm Cup vàng World Cup đã được dựng tại khu Lake Town, South Dum Dum, phía bắc Kolkata, gần Kolkata Time Zone Tower - công trình được xây dựng theo tỷ lệ một phần ba của tháp Big Ben (London). Bức tượng cao gấp khoảng 13 lần chiều cao thật của Messi, làm bằng sắt và mất 40 ngày để hoàn thiện.

Tượng Messi cao 21m tại Ấn Độ Bức tượng Lionel Messi cao hơn 21 m tại Kolkata, Ấn Độ.

Cựu tiền đạo của Barca và PSG sẽ trực tiếp có mặt tại Kolkata để tham dự lễ ra mắt tượng trong một sự kiện đặc biệt ngày 13/12. Tuy nhiên, ngay từ khi hình ảnh bức tượng được công bố, một bộ phận người hâm mộ trên mạng xã hội cho rằng diện mạo của công trình chưa thực sự giống Messi, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trước giờ khai trương chính thức.

Theo nhà điêu khắc Monti Paul, việc đưa bức tượng vào vị trí lắp đặt là một thử thách lớn. "Chúng tôi phải dùng cần cẩu và xe chuyên dụng để vận chuyển qua những con hẻm hẹp. Riêng phần khuôn mặt đã mất tới 15 ngày để hoàn thiện", ông nói với báo chí Ấn Độ.

Nhằm giữ bí mật trước lễ ra mắt, nhà chức trách đã phủ một tấm màn che lên phần đầu của tượng Messi. Ảnh: AFP

Chuyến thăm của ngôi sao Argentina diễn ra trong bối cảnh "cơn sốt Messi" lan rộng tại Kolkata. Báo Aajkaal mô tả toàn bộ Ấn Độ đang rung chuyển vì Messi, trong khi chính quyền địa phương dự kiến huy động khoảng 2.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh. Các cửa hàng quanh khu vực trung tâm thành phố đồng loạt bày bán áo đấu Argentina, phần lớn in tên Messi phía sau.

Ngoài lễ ra mắt tượng, ban tổ chức còn dựng một khu "Hola Messi" dành cho người hâm mộ, trong đó trưng bày tượng Messi cao khoảng 2,4 m ngồi trên ngai vàng, cùng không gian tái hiện ngôi nhà của anh tại Miami với các hình nộm mô phỏng Messi và gia đình. Người hâm mộ có điều kiện tài chính được cho là có cơ hội bắt tay và chụp ảnh tập thể với Messi nếu chi trả khoản phí tương đương hơn 8.000 USD.

Messi cũng được chuẩn bị nhiều hoạt động mang đậm màu sắc địa phương. Theo báo Bartaman Patrika, ban tổ chức dự định tặng anh trang phục truyền thống Bengal và chiêu đãi món ăn đặc sản gồm cá hilsa, tôm, khoai tây và hạt postor.

Dự GOAT India Tour 2025, Messi trở lại Ấn Độ sau 14 năm. Lần gần nhất anh đến quốc gia Nam Á này là năm 2011, khi tuyển Argentina thắng Venezuela 1-0 trong trận giao hữu trên sân Salt Lake. Chuyến đi lần này có sự đồng hành của hai bạn thân và đồng đội ở Inter Miami Luis Suarez và Rodrigo De Paul.

Sau Kolkata, Messi sẽ tới Hyderabad trong ngày 13/12 để tham gia trận đấu bóng đá 7 người tại sân Rajiv Gandhi International, kết hợp với chương trình biểu diễn âm nhạc. Ngày 14/12, anh có mặt tại Mumbai, dự Padel GOAT Cup tại sân Brabourne, một trận bóng đá giao hữu quy tụ các ngôi sao Bollywood, cùng show thời trang gây quỹ từ thiện và phiên đấu giá kỷ vật World Cup 2022.

Chặng cuối của hành trình diễn ra tại New Delhi ngày 15/12. Messi sẽ tham gia sự kiện tại sân Arun Jaitley, gặp gỡ các cầu thủ trẻ Ấn Độ và dự kiến có cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi. Nhiều tên tuổi nổi tiếng như Shah Rukh Khan, Sachin Tendulkar và Sourav Ganguly được cho là sẽ xuất hiện trong các sự kiện cùng Messi.

Ở tuổi 38, Messi - nhà vô địch World Cup, HC vàng Olympic Bắc Kinh 2008 và kỷ lục gia Quả Bóng Vàng - vẫn là biểu tượng toàn cầu của bóng đá. Chuyến GOAT India Tour 2025 không chỉ mang ý nghĩa giao lưu thể thao mà còn cho thấy sức hút bền bỉ của Messi tại một trong những thị trường người hâm mộ đông đảo nhất thế giới.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Olympics)