Messi hướng đến World Cup 2026 bằng phong độ như thời ở Barca

Lionel Messi đã 46 bàn khi Inter Miami lần đầu đoạt Cup MLS, và phong độ đỉnh cao đó được xem là cơ sở để anh hướng đến kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp.

Messi ăn mừng bên Cup MLS, trên sân Chase, Florida, Mỹ ngày 7/12/2025. Ảnh: AFP

"Năm nay tôi cảm thấy cơ thể mình rất ổn và may mắn khi được ra sân nhiều trận", Messi nói ngày 7/12 sau khi cùng Inter Miami vô địch Cup MLS. Trước đối thủ Vancouver Whitecaps ở chung kết, tiền đạo người Argentina góp dấu giày với hai đường kiến tạo, được bầu là Cầu thủ hay nhất trận và nhiều khả năng sẽ nhận thêm danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa MLS 2025 trong vài ngày tới.

Sau một năm đầy rẫy chấn thương, 2025 chứng kiến sự trở lại ấn tượng của Messi, cho thấy anh vẫn còn ở đỉnh cao phong độ dù 38 tuổi. Xét ở cấp độ cá nhân lẫn tập thể, mùa giải vừa khép lại tại Mỹ là một năm bội thu của cầu thủ gốc Rosario, Argentina.

Anh vô địch miền Đông cùng Miami, vô địch Cup MLS, giành giải Cầu thủ xuất sắc của trận chung kết tổng, đoạt Chiếc giày vàng MLS với 35 bàn, vua kiến tạo (cả mùa giải chính quy lẫn vòng play-off) với 23 pha dọn cỗ. Ngoài ra, Messi còn dẫn đầu giải đấu với nhiều pha rê bóng thành công nhất (101), và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhất (36).

Tổng cộng, trên mọi mặt trận cấp CLB của năm 2025 – gồm cả Leagues Cup, Concacaf Champions Cup và FIFA Club World Cup, Messi ra sân 49 lần, ghi 43 bàn và kiến tạo 25 lần – những con số sánh với các mùa giải đỉnh cao khi còn thi đấu ở châu Âu trong màu áo Barca. Nếu mở rộng cả cấp độ đội tuyển, thủ quân Miami đã chơi 54 trận, ghi 46 bàn và có 26 kiến tạo.

Nhưng guồng quay bóng đá không bao giờ dừng lại. Với Messi, 2026 hứa hẹn là năm đầy thử thách khi anh vừa gia hạn hợp đồng thêm ba năm với Miami (đến 2028). Lịch thi đấu cùng những mục tiêu sắp tới bao gồm bảo vệ ngôi vương Cup MLS, Leagues Cup và đặc biệt là chinh phục Concacaf Champions Cup – danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của anh trên đất Mỹ. Messi sẽ bước vào giai đoạn tiền mùa giải vào tháng 1/2026 sau kỳ nghỉ Giáng sinh cùng gia đình tại Rosario. Với Miami, năm 2026 cũng mang tính bước ngoặt khi SVĐ mới Freedom Park của CLB chính thức khánh thành vào tháng 3.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất với Messi, không gì khác, chính là World Cup 2026. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khởi tranh vào ngày 11/6/2026, và Argentina sẽ ra quân ngày 16/6 gặp Algeria tại Kansas, Mỹ.

Tờ Marca của Tây Ban Nha nhận định: "Dù Messi chưa chính thức xác nhận tham dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, song các đồng đội ở tuyển Argentina lẫn những người thân cận đều xem đó là điều chắc chắn, trừ khi chấn thương nghiêm trọng không mong muốn xảy đến".

Trong bóng đá, không ai dám nói trước điều gì, nhưng ở tuổi 38 và đến cuối tháng 6 năm sau là đánh dấu tuổi 39, Messi vẫn đang cho thấy anh hoàn toàn sẵn sàng cho sân chơi World Cup thêm một lần nữa. Và nếu Messi vẫn đảm bảo được thể trạng, cũng như duy trì hiệu suất như năm 2025, đó sẽ là tiền đề để Argentina có quyền tiếp tục đặt kỳ vọng vào ngôi sao lớn nhất của họ trong hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup.

Hà Phương (theo Marca)