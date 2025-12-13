Nghi vấn lượng người xem kỷ lục trận Messi vô địch Cup MLS

MỹGiải nhà nghề Mỹ cho biết số lượng người xem Lionel Messi cùng Inter Miami vô địch Cup MLS cuối tuần trước xác lập kỷ lục, nhưng có những dấu hỏi cho thấy con số thực tế còn lớn hơn.

MLS ngày 12/12 công bố hơn 4,6 triệu người đã theo dõi trận chung kết – nơi siêu sao Argentina giành danh hiệu VĐQG đầu tiên tại Bắc Mỹ – qua các kênh truyền hình truyền thống tại Mỹ và Canada, cùng nền tảng Apple TV. Tuy nhiên, hiện chưa có dữ liệu xác nhận từ bên thứ ba nào đối với riêng nền tảng Apple TV.

Cụ thể, MLS công bố tỷ trọng áp đảo của lượng người xem chung kết Cup MLS 2025 đến từ 3,6 triệu người qua nền tảng Apple TV và gói đăng ký MLS Season Pass, cùng các kênh TSN, RDS tại Canada và một số đối tác quốc tế (trong đó có TNT và HBO Max tại Mexico). MLS cũng thông báo 29 trận playoff tính đến vòng chung kết hội nghị đạt trung bình 711.000 người xem.

Messi nâng Cup MLS 2025, sau khi Inter Miami đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1 ở chung kết trên sân Chase ngày 6/12/2025. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Apple không công bố số liệu cụ thể nên không có cách nào kiểm chứng độc lập các tuyên bố của MLS. Đồng thời, chưa có đơn vị thứ ba nào xác nhận các con số thực tế. MLS còn tiết lộ hơn 70% khán giả Apple TV tại hơn 100 quốc gia là dưới 45 tuổi, đồng thời trận chung kết tạo ra kỷ lục 798 triệu lượt tương tác mạng xã hội, tăng 532% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh nền tảng trả tiền Apple TV, chung kết Cup MLS 2025 còn được phát trên các kênh Fox và Fox Deportes của Mỹ. Lượng khán giả truyền hình truyền thống đo lường ở nhóm này tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái, dù chưa vượt qua kỷ lục 2,155 triệu người xem năm 2022. Dữ liệu sơ bộ từ công ty đo lường và nghiên cứu thị trường toàn cầu Nielsen cho thấy 994.000 người xem trên hai nền tảng truyền hình đã nêu, tăng mạnh so với con số đáng thất vọng 468.000 của năm trước và cũng cao hơn mức 890.000 năm 2023.

Tuy nhiên, Nielsen hiện trì hoãn công bố số liệu chính thức vì đang điều tra một vấn đề tiềm ẩn liên quan đến mẫu "Big Data Plus Panel" mới cập nhật. Đây được xem là phương pháp đo lường chính xác hơn và thường làm tăng con số khán giả từ vài đơn vị đến vài chục phần trăm tùy sự kiện.

"Chúng tôi tin rằng Big Data + Panel đang mang lại phép đo chính xác nhất từ trước đến nay cho thể thao và truyền hình nói chung", Nielsen tuyên bố hồi tháng 10. "Cùng với các đối tác, chúng tôi đã nỗ lực xây dựng hệ thống đo lường hiện đại kết hợp sức mạnh của Big Data với mẫu nhân khẩu học đáng tin cậy. Chúng tôi đang kết hợp các tập dữ liệu cực mạnh: hơn 75 triệu hộp tín hiệu cáp và TV thông minh, cùng mẫu hơn 100.000 người đại diện cho dân số Mỹ. Chúng tôi cũng đã nâng cấp mẫu đo lường ngoài gia đình (Out-of-Home), bao phủ toàn nước Mỹ và ghi nhận lượng xem chung tại nhà, quán bar, nhà hàng, khách sạn".

Điều này có nghĩa, con số khán giả trên Fox và Fox Deportes được dự báo sẽ tăng khi Nielsen công bố số liệu cuối cùng, dù vẫn sẽ chỉ chiếm tỷ trọng thấp hơn so với con số được MLS công bố qua nền tảng Apple TV.

Tại Canada, 283.000 khán giả truyền hình đã theo dõi trận đấu, đứng thứ tư trong lịch sử Cup MLS, chỉ sau ba lần đội nhà Toronto FC vào chung kết. Cộng với số liệu sơ bộ từ Fox, tổng cộng khoảng 1,277 triệu người đã xem qua các kênh truyền hình truyền thống tại Mỹ và Canada.

Trong trận chung kết Cup MLS 2025, Messi với cú đúp kiến tạo đã giúp Miami đăng quang với chiến thắng 3-1 trước Vancouver Whitecaps.

Hoàng Thông (theo New York Times)