Thứ trưởng Công an: 'Việt Nam đủ tiềm lực bảo vệ an ninh các sự kiện lớn'

Chia sẻ bên lề họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/3, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Công an nói "Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò tổ chức hội nghị, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn".

"Chúng ta bảo vệ từ phái đoàn nhỏ đến phái đoàn lớn, từ đoàn tiền trạm đến đoàn nguyên thủ với lực lượng con người và xe cộ rất đông. Trong khi đó, thời gian thông báo từ phía bạn rất muộn, công việc gấp gáp, lại không chủ động được lịch của hai đoàn", ông nói.

Thứ trưởng Lê Quý Vương. Ảnh: Viết Tuân

"Cái khó nhất là các đoàn đến lúc nào, làm cái gì, bao giờ đi đều do họ chủ động. Mình chỉ làm nhiệm vụ chuẩn bị và đảm bảo hậu cần tốt cho hội nghị. Khâu chủ động không phải của ta mà phải phụ thuộc vào kế hoạch hoạt động của bạn. Thế nhưng Việt Nam đã làm rất tốt", Thượng tướng Vương nói.

Trả lời về việc huy động xe bọc thép tham gia bảo vệ hội nghị, Thứ trưởng Công an cho hay, tuỳ theo yêu cầu cụ thể mà cơ quan chức năng huy động lực lượng. Ông khẳng định, Việt Nam có đủ tiềm lực để bảo vệ an ninh, an toàn cho các sự kiện lớn; ngoài xe bọc thép đặc chủng thì phi cơ, trực thăng cũng ở thế chủ động.

"Phương án lớn lắm chứ không phải diễn ra đơn giản như vậy. Làm được điều này phải có sự phối kết hợp giữa các Bộ, ngành chứ không phải riêng Bộ Công an. Đó là Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, các Bộ ngành liên quan khác", ông nhấn mạnh.

Xe đặc chủng tham gia bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: Giang Huy

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội từ 27-28/2. Ngoài công an, quân đội cũng được huy động tham gia. Trong đó, với hỏa lực mạnh, sức cơ động nhanh, lực lượng Thiết giáp của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao nhiệm vụ chốt giữ tại các mục tiêu đặc biệt quan trọng như nơi lưu trú của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, khu vực tổ chức hội nghị...

Các đơn vị thường trực của Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội như: Sư đoàn Bộ binh 301, Tiểu đoàn Công binh 544, Tiểu đoàn Đặc công 18, Tiểu đoàn Trinh sát 20, Tiểu đoàn Thông tin 610, Đại đội Phòng cháy chữa cháy-Phòng hóa... cũng chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, chuyên ngành và trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Hoàng Thùy