Hối hận sau một tháng thắt ống dẫn tinh triệt sản

TP HCMSau một tháng phẫu thuật thắt ống dẫn tinh để triệt sản, anh Tài, 32 tuổi, "cảm thấy bị giảm sinh lý" nên quyết định đến bệnh viện nối lại.

Bác sĩ Nguyễn Công Minh, Đơn vị Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, giải thích thắt ống dẫn tinh là phương pháp triệt sản vĩnh viễn, ngăn cản tinh trùng di chuyển ra ngoài nhưng không ảnh hưởng đến sản xuất nội tiết tố nam testosterone ở tinh hoàn, vốn là yếu tố quyết định ham muốn và chức năng cương dương.

Nguyên nhân gây "giảm phong độ" ở người bệnh có thể do căng thẳng, rối loạn tâm lý. Khi triệt sản, có thể người bệnh được bóc tách động mạch đi chung với bó ống dẫn tinh rồi mới cắt ống dẫn tinh. Đây là động mạch cung cấp 40% máu cho tinh hoàn, nếu bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến sản xuất testosterone, dẫn đến giảm ham muốn và khả năng cương. Bác sĩ Minh khuyên anh Tài dùng thuốc hỗ trợ và theo dõi thêm 3-6 tháng để cơ thể ổn định hoàn toàn hậu phẫu. Tuy nhiên anh từ chối, muốn phẫu thuật nối ống dẫn tinh ngay.

Dưới sự hỗ trợ của kính vi phẫu phóng đại 30 lần, bác sĩ xác định các đầu ống bị cắt và thắt lại trước đó, loại bỏ phần mô sẹo và nối lại với nhau. Anh Tài xuất viện sau phẫu thuật một ngày, kiêng quan hệ cho đến khi vết thương lành hẳn.

Bác sĩ Minh (giữa) phẫu thuật nối ống dẫn tinh cho anh Tài. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Minh cho hay nam giới đã được thắt ống dẫn tinh muốn nối lại quá sớm khiến ca mổ khó khăn hơn, tỷ lệ thông suốt ống dẫn tinh thấp hơn và dễ để lại sẹo. Một số trường hợp còn gây dính và xơ mô quanh chỗ nối khiến tinh binh không đi qua được hoặc gây phản ứng viêm và tắc nghẽn về sau.

Bác sĩ Minh khuyến cáo nam giới chỉ nên triệt sản khi chắc chắn không muốn có thêm con trong tương lai. Một số trường hợp cần được bác sĩ tư vấn kỹ về nguy cơ biến chứng và các hệ quả liên quan. Nếu có nhu cầu, người bệnh chỉ nên nối sau khi thắt ống ít nhất 3 tháng, tốt nhất là 6 tháng để vùng mổ lành hẳn.

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi