'Lương cha mẹ không theo nổi mức tăng học phí đại học 15% của con'

"Cái tôi quan tâm là mức tăng học phí liệu có hợp lý? Khởi điểm mỗi trường có thể khác nhau nhưng hầu hết đều tăng học phí 10-15% mỗi năm. Vậy cơ sở nào để cứ mặc định mỗi năm tăng đều như vậy? Nếu nói tăng học phí để bù lạm phát cũng không thể nhiều như thế. Tôi từng trải qua quá trình học đại học, nhưng nói thật suốt 5 năm trời, tôi chẳng thấy trường tôi thay đổi cái gì: giáo viên vẫn thế, cơ sở vật chất vẫn thế, giáo trình vẫn thế... Nói chung là chất lượng đào tạo không thay đổi gì, vậy mà học phí lại tăng. Thử hỏi, bố mẹ các sinh viên mỗi năm có thể tăng thu nhập được 15% để bù vào học phí cho con không?".

Đó là câu hỏi của độc giả Nguyễn Lê Sơn sau thông tin hơn 130 đại học công bố học phí dự kiến với tân sinh viên từ 9,8-170 triệu đồng một năm, mức phổ biến là 15-40 triệu. Học phí đại học hai năm qua đều tăng, một phần do trần học phí tăng theo Nghị định số 81 (năm 2021) và 97 (năm 2023). Theo đó, mức cao nhất được thu ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2025-2026 là 1,59-3,11 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn khoảng 11-12% so với năm học trước. Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên (tự chủ), học phí có thể gấp 2,5 lần mức trần.

Cùng chung thắc mắc về mức tăng học phí đại học, bạn đọc Huytuyen làm phép tính: "Với mức học phí 40 triệu đồng một năm, tức trung bình 4 triệu một tháng, cộng thêm các khoản tiền đóng góp, các loại phí đầu năm, một sinh viên phải đóng khoảng trên 5 triệu đồng. Chưa kể tiền ăn, ở, sinh hoạt ở thành phố lớn ít nhất cũng 5 triệu đồng một tháng. Tính ra để nuôi một đứa con học đại học cũng tốn không dưới 10 triệu đồng một tháng. Con số đó phù hớp với thu nhập người dân các tỉnh không?".

Trong khi đó, độc giả Trần Phong nhấn mạnh mức tăng học phí đại học chưa tương xứng với chất lượng đào tạo: "Ở đây không hẳn là vì học phí cao hay thấp, mà cái chính là chất lượng đào tạo chưa tương xứng. Nhìn chung, bằng đại học ở ta nhiều, nhưng chất lượng của sinh viên ra trường hiện nay lại khá kém. Một phần là do nội dung học quá nặng lý thuyết, thiếu thực thành. Bởi vậy, số tiền bỏ ra để một sinh viên học đại học không tương xứng với chất lượng đào tạo mà các em nhận lại được, chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội".

Nhìn nhận câu chuyện tăng học phí đại học dưới một khía cạnh khác, bạn đọc Nguyên Bình Tĩnh thắc mắc: "Vì sao học phí thường được các trường công bố sau kỳ thi tuyển sinh đại học? Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường chỉ công bố mức học phí trong đề án tuyển sinh, thời điểm rơi vào giai đoạn sau khi có kết quả thi và trước khi công bố điểm chuẩn. Điều này có đẩy các sinh viên và gia đình các em vào thế bị động, không thể tính trước phương án đăng ký tuyển sinh?".

