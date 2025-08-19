Hơn 130 đại học công bố học phí

Hơn 130 trường đại học công bố học phí dự kiến với tân sinh viên từ 9,8 - 170 triệu đồng một năm, mức phổ biến là 15 - 40 triệu.

Mức thu cao nhất là Đại học Gia Định ở ngành Răng - Hàm - Mặt. Đại học Tân Trào (Tuyên Quang) có học phí thấp nhất - 9,8 triệu đồng mỗi năm.

Học phí hơn 130 đại học năm học 2025-2026 (theo đề án tuyển sinh) như sau:

TT Cơ sở đào tạo Học phí 2025-2026 (đồng) 1 Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội 34 - 40 triệu 2 Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 14,1 triệu 3 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 16,9 - 38 triệu 4 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội 16,9 - 33 triệu 5 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 31,5 - 46 triệu 6 Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 27 - 31,8 triệu 7 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 16,9 - 65 triệu 8 Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội 25 - 58 triệu 9 Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội 62 triệu 10 Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội 30,4 - 33,8 triệu 11 Trường Quản trị Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội 40 -130 triệu 12 Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 39,75 - 50,6 triệu 13 Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM 23,85 - 27,75 triệu 14 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM 30 triệu (chương trình chuẩn, tài năng, Việt - Pháp) 84 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh, tiên tiến) 60 triệu (định hướng Nhật Bản) 15 Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM 37 triệu (chương trình chuẩn) 55 triệu (chương trình tiên tiến) 16 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM 28,4 - 55,4 triệu 17 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM 16,6 - 29,8 triệu 18 Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP HCM 31,5 triệu (chương trình chuẩn) 65 triệu (chương trình bằng Tiếng Anh) 19 Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM 50 - 60 triệu 20 Đại học Bách khoa Hà Nội 28 - 35 triệu (chương trình chuẩn) 35 - 45 triệu (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh/tiên tiến) 39 - 45 triệu (chương trình tăng cường ngoại ngữ) 39 - 42 triệu (chương trình PFIEV) 78 - 90 triệu (liên kết) 21 Đại học Cần Thơ 22 - 25,9 triệu (chương trình chuẩn) 37 - 40 triệu (chương trình tiên tiến/chất lượng cao) 22 Trường Đại học Công đoàn Hà Nội 20,85 triệu (chương trình chuẩn) 30 triệu (định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) 23 Trường Đại học Công nghệ Miền Đông 25 triệu 24 Trường Đại học Đại Nam 22 - 96 triệu 25 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 18,09 - 19,3 triệu 26 Trường Đại học Đông Đô 18,5 - 36,75 triệu 27 Trường Đại học Dược Hà Nội 17,1 - 27,6 triệu 28 Trường Đại học Hà Nội 29,25 - 49,5 triệu 29 Trường Đại học Hòa Bình 29,5 - 61 triệu 30 Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 15,1 - 17,4 triệu 31 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 56 - 125 triệu 32 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 12,78 - 83,2 triệu 33 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 18,8 - 24,5 triệu (chương trình chuẩn) 34 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh) 34 Đại học Kinh tế Quốc dân 18 - 25 triệu 35 Đại học Kinh tế TP HCM 33,8 - 39,9 triệu 36 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 26,6 - 43,54 triệu 37 Trường Đại học Lâm nghiệp 15 - 19 triệu 38 Trường Đại học Luật - Đại học Huế 16 triệu 39 Trường Đại học Luật Hà Nội 29,25 - 58,51 triệu 40 Trường Đại học Luật TP HCM 39,75 - 47,17 triệu 41 Trường Đại học Mở Hà Nội 21,5 - 22,9 triệu 42 Trường Đại học Mở TP HCM 24 - 28,5 triệu (chương trình chuẩn) 46,5 - 49,5 triệu (chất lượng cao) 43 Trường Đại học Ngân hàng TP HCM 23,21 triệu (chương trình chuẩn) 39,75 triệu (chương trình chất lượng cao) 44 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 15,9 - 21,8 triệu 45 Trường Đại học Ngoại thương 25,5 - 27,5 triệu (chương trình chuẩn) 31,5 - 65 triệu (định hướng nghề nghiệp) 49 - 51 triệu (chất lượng cao) 73 - 75 triệu (chương trình tiên tiến) 46 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 25 - 39 triệu (chương trình chuẩn) 37,2 triệu (chương trình cử nhân quốc tế) 39,6 triệu (chương trình chuẩn quốc tế viện đào tạo quốc tế NIIE) 47 Đại học Phenikaa 26,5 - 128 triệu 48 Trường Đại học Phương Đông 23 - 26 triệu 49 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 18 - 20 triệu 50 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 44 - 144 triệu 51 Trường Đại học Quy Nhơn 18,75 - 22 triệu (hệ cử nhân) 22,67 triệu (hệ kĩ sư) 52 Trường Đại học Sài Gòn 18,48 - 37,6 triệu 53 Trường Đại học Sư phạm 2 15,9 - 18,5 triệu 54 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 15,9 - 18,5 triệu 55 Trường Đại học Tài chính - Marketing 30 - 64 triệu 56 Trường Đại học Tân Trào 9,8 - 14,3 triệu 57 Trường Đại học Thăng Long 33,6 - 46,9 triệu 58 Trường Đại học Thành Đô 25,34 - 36,89 triệu (chương trình chuẩn) 37,5 triệu (chương trình CNTT codegym) 59 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 15,9 - 18,5 triệu 60 Trường Đại học Thương mại 24 - 27,9 triệu (chương trình chuẩn) 38,5 triệu (định hướng nghề nghiệp) 61 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 29,77 - 66,79 triệu (chương trình chuẩn) 53 - 64 triệu (chương trình tiên tiến) 78 -84 triệu (chương trình học bằng tiếng Anh) 75 - 83 triệu (chương trình liên kết quốc tế) 62 Trường Đại học Trà Vinh 15 - 50 triệu 63 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 13,8 triệu 64 Trường Đại học Vinh 11,9 - 16,3 triệu 65 Trường Đại học Xây dựng 18,5 triệu (chương trình chuẩn) 37 triệu (liên kết) 66 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 14 - 14,8 triệu 67 Trường Đại học Xây dựng Miền Trung 15,9 - 18,5 triệu 68 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 44,4 - 63,1 triệu 69 Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế 36,6 - 61,1 triệu 70 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 45 - 58 triệu 71 Trường Đại học Y Dược Thái Bình 42 - 55,5 triệu 72 Trường Đại học Y Dược TPHCM 30 - 84,7 triệu 73 Trường Đại học Y Hà Nội 16,9 - 62,2 triệu 74 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 41,8 - 55,2 triệu 75 Trường Đại học Y tế công cộng 18,59 - 34,22 triệu 76 Trường Đại học Gia Định 20,7 - 170 triệu 77 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 18,5 - 33,8 triệu 78 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 29,6 - 37,6 triệu (chương trình chuẩn) 49,2 - 55 triệu (chất lượng cao) 54 - 62,5 triệu (liên kết, định hướng ứng dụng) 79 Học viện Kỹ thuật mật mã 19,25 triệu 80 Học viện Ngân hàng 27 - 28 triệu (chương trình chuẩn) 40 triệu (chương trình chất lượng cao) 81 Học viện Ngoại giao 34 - 45 triệu 82 Học viện Phụ nữ 14,97 - 19,1 triệu 83 Học viện Quản lý giáo dục 15,9 - 18,5 triệu 84 Học viện Tài chính 20 - 28 triệu (chương trình chuẩn) 50 - 55 triệu (định hướng chứng chỉ quốc tế) 85 Trường Du lịch - Đại học Huế 13,8 triệu 86 Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP HCM 53,2 - 70 triệu 87 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM 80 triệu 88 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 17 - 18,5 triệu 89 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 32,5 - 62 triệu 90 Học viện Chính sách và Phát triển 20,15 triệu (chương trình chuẩn) 28,3 triệu (chương trình chất lượng cao) 91 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 27,6 - 31,1 triệu 92 Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung 15,9 - 18,5 triệu 93 Trường Đại học Quảng Nam 20,6 - 24 triệu 94 Trường Đại học Cửu Long 13,2 - 78 triệu 95 Trường Đại học Công nghệ Đông Á 23 - 35 triệu 96 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 20,14 - 23,37 triệu 97 Trường Đại học Đông Á 17,6 - 85,99 triệu 98 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 15,5 - 17,9 triệu (chương trình chuẩn) 24 (chương trình bằng tiếng Anh) 99 Trường Đại học Lạc Hồng 35 - 49 triệu (chương trình chuẩn) 40 - 42 triệu (chương trình Việt - Nhật) 40 - 42 triệu (chương trình Việt - Hoa) 100 Trường Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị 25,15 - 27,37 triệu 101 Trường Đại học Phú Xuân 20,63 - 25,94 triệu 102 Trường Đại học Nam Cần Thơ 20 - 80 triệu 103 Trường Đại học Công nghệ giao thông Vận tải 20 triệu (chương trình chuẩn) 30 triệu (chương trình tăng cường tiếng Anh, đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, định hướng làm việc tại Nhật Bản) 104 Trường Đại học Võ Trường Toản 10,5 - 61,5 triệu 105 Trường Đại học Đà Lạt 15 - 24 triệu 106 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 15,2 - 18,5 107 Trường Đại học Quang Trung 15,6 - 17 triệu 108 Trường Đại học Văn Hiến 17,47 - 44,1 triệu 109 Trường Đại học Sao Đỏ 18 - 20 triệu 110 Trường Đại học CMC 21,55 - 23,65 triệu 111 Trường Đại học Thủ Dầu Một 22,8 - 34,69 triệu 112 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 27,84 - 37,8 triệu 113 Trường Đại học Hùng Vương TP HCM 33 triệu 114 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 34,3 - 72 triệu 115 Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM 38,13 - 39,36 triệu 116 Trường Đại học Việt Đức 42,6 - 45,4 triệu 117 Trường Đại học Khánh Hòa 10,4 - 15,17 triệu 118 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 25,9 - 30,896 triệu (chương trình chuẩn) 26,3 triệu (chương trình PFIEV) 36,2 triệu (chương trình tiên tiến) 119 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng 16 - 18 triệu 120 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 27,5 - 40 triệu 121 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 16,9 - 19,5 triệu 122 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 14,82 - 17,24 triệu 123 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 15,9 - 25,9 triệu 124 Phân hiệu tại Kon Tum - Đại học Đà Nẵng 15 - 17,5 triệu 125 Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng 16,9 - 31,1 triệu 126 Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh - Đại học Đà Nẵng 31,8 - 48,1 triệu 127 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên 16,5 triệu 128 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 16 - 18 triệu (chương trình chuẩn) 56,78 - 57,65 triệu (chương trình bằng tiếng Anh) 129 Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên 14,1 - 16,4 triệu (chương trình chuẩn ) 28,9 triệu (chương trình tiên tiến) 130 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 15,9 triệu 131 Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 43 - 59 triệu

* Với các trường công bố mức thu theo tín chỉ, học phí trung bình năm được tính như sau: (giá tín chỉ x tổng số tín chỉ của chương trình)/số năm học.

Học phí đại học hai năm qua đều tăng, một phần do trần học phí tăng theo Nghị định số 81 (năm 2021) và 97 (năm 2023) của Chính phủ.

Theo đó, mức cao nhất được thu ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2025-2026 là 1,59 - 3,11 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn khoảng 11-12% so với năm học trước.

Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên (tự chủ), học phí có thể gấp 2,5 lần mức trần. Với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí.

Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường sẽ công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 22/8.

Các thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 ở trường THPT Trưng Vương, phường Bến Nghé, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Doãn Hùng - Huyền Trang - Hải Yến