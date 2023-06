Lương bố mẹ tăng một, học phí đại học của con tăng mười

Lương công chức, viên chức sẽ chỉ được tăng thêm vài trăm đến vài triệu đồng từ tháng 7, nhưng học phí đại học năm tới lại tăng gấp đôi.

Việc nuôi một đứa con vào đại học bây giờ quả thật quá khó khăn với mức học phí bắt đầu tăng phi mã vào năm học tới, và dự báo còn tăng đều trong các năm tiếp theo.

Công chức, viên chức sẽ được tăng lương cơ bản từ mức 1.490 lên 1.800 từ tháng 7 tới đây, tức mỗi người sẽ chỉ được tăng lương được từ vài trăm đến vài triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, tháng 10 tới, khi con vào đại học, học phí sẽ tăng gấp đôi so với năm trước, sinh hoạt phí cũng tăng gấp rưỡi. Vậy thử hỏi cha mẹ làm sao lo nổi cho con ăn học nếu như không có tích lũy từ lương hoặc các nguồn khác?

Hiện nay, Nhà nước đã có chính sách cho vay vốn sinh viên đối với các hộ nghèo, nhưng lại chưa có chính sách tương tự với một bộ phận công chức, viên chức thu nhập thấp, để con cái họ có khả năng được theo học tới hết đại học. Đây là điều hết sức có ý nghĩa bởi những đứa trẻ có năng lực nếu được đào tạo tốt cũng sẽ là nguồn lực tốt cho tương lai phát triển của đất nước.

Mấy đứa cháu tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch, quản trị kinh doanh, kế toán, nhưng đã ba năm nay đều không có việc làm. Lý do khách quan là do dịch bệnh Covid và xung đột Nga - Ukraine, dẫn đến nhiều doanh nghiệp phá sản, người lao động thiếu việc làm. Lý do chủ quan là thế hệ trẻ bây giờ sống có phần hơi dựa dẫm vào cha mẹ ngay từ nhỏ, nên không có ý thức tự lập.

>> 'Lương mới ra trường không đổi nhưng học phí đã tăng nhiều lần'

Bảo các cháu tìm việc lao động chân tay để tạm mưu sinh thì chắc chắn chúng không chịu làm vì vẫn có nhà ở và cha mẹ nuôi. Thế nên, cha mẹ chúng đầu tư không ít tiền bạc, công sức vào cho các con học xong đại học, giờ vẫn lại tiếp tục bao nuôi khi chúng chưa tìm được việc làm. Nói việc cho con học đại học như một "canh bạc đầu tư" cũng chẳng sai trong hoàn cảnh hiện tại.

Nói thật, học phí đại học sẽ vẫn còn tăng cao hơn nữa. Đây cũng là xu hướng tất yếu, vì các trường không thể không tăng thu khi phải tự chủ tài chính. Hệ quả, con nhà nghèo nhưng học giỏi cũng đành bất lực, con nhà khá giả thì lấy tấm bằng đại học làng nhàng cho có và cuối cùng cũng chỉ để trưng bày cho đẹp mà thôi. Làm cha mẹ bây giờ, cố sức để nuôi con ăn học, kiếm tấm bằng cử nhân để ra đời làm nghề cũng không còn đơn giản nữa.

Có lẽ việc tăng học phí hiện nay chủ yếu vì lạm phát, chứ không phải để nâng cao chất lượng giáo dục trong nước. Đúng là với mức học phí mới khá cao trong năm học tới thì dù có học giỏi đến mấy mà gia đình không có điều kiện kinh tế cũng bằng không. Mỗi năm phải chi hàng trăm triệu đồng (cả học phí lẫn tiền trọ và sinh hoạt phí) cho con học đại học rõ ràng là quá sức với cả công nhân, viên chức khi lương tháng chưa nổi 10 triệu đồng.

Hong Nhung