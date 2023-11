HLV Troussier loay hoay 'đập đi xây lại' đội tuyển Việt Nam

Quyết tâm xóa bỏ lối đá phòng ngự phản công từ thời ông Park để xây dựng đội tuyển Việt Nam chơi kiểm soát bóng, HLV Troussier đang lạc lối?

Sau vòng loại thứ ba World Cup 2026 bóng đá Việt Nam đúc kết ra được gì? Theo tôi, có thể nói ngắn gọn trong bốn từ là "sân chơi quá tầm". Từ những thành công đạt được trong thời gian từ 2017 cho tới vòng loại thứ ba World Cup 2022, bóng đá Việt Nam manh nha tiến ra châu lục. Từ mục tiêu của Liên đoàn đến kỳ vọng của người hâm mộ đều nhen nhóm vươn tầm ra biển lớn.

Tuy nhiên, việc chuyển giao chiếc ghế HLV trưởng sau thời gian qua có thể nói là "khúc cua" quan trọng nhất cho bóng đá Việt Nam. Và người được chọn là HLV Philippe Troussier - người mà có lẽ VFF đã ngắm nghía, đo ni đóng giày trong rất nhiều hồ sơ ứng tuyển "hạng nặng" gửi tới VFF.

Thực tế, nói về độ am hiểu bóng đá Việt Nam, có thể thấy HLV Troussier là "người nằm vùng", vì có thời gian làm việc từ PVF cho tới dẫn dắt U19 Việt Nam. Nếu so sánh với HLV tiền nhiệm, ông thầy người Pháp rõ ràng thuận lợi hơn so với thời điểm HLV Park Hang-seo tới làm nhiệm vụ tại đội tuyển Việt Nam. Vậy nguyên do gì khiến HLV Troussier, sau hơn tám tháng cầm lái con thuyền đội tuyển, vẫn chưa thể "bẻ cua" thành công?

Xét về lối chơi cũng như triết lý kiểm soát bóng do chính HLV Troussier đề ra cho đội tuyển quốc gia hiện tại, đó gần như là "đập đi xây lại". Bằng kinh nghiệm của mình, HLV Troussier chấp nhận dùng khoảng thời gian quý báu FIFA Days để thử nghiệm đội hình, chiến thuật mới. Ông hy sinh luôn cả việc tích lũy điểm cho đội tuyển quốc gia để đưa hàng loạt các cầu thủ trẻ, thậm chí có những "trò cưng" ở giai đoạn ông cầm quân U19 lên tuyển.

Hai trận đấu chính thức với đội tuyển Philippines (dưới cơ) và Iraq (không quá mạnh) ở vòng loại World Cup 2026 chính là thước đo cụ thể cho khả năng tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Nhưng rồi, cuối cùng kết quả ra sao chúng ta cũng đã rõ.

Loay hoay mãi, chắc có lẽ rồi HLV Troussier cũng nhận ra rằng: các cầu thủ trẻ mới chỉ dừng lại ở mức triển vọng, kế cận, chứ chưa đủ sức cáng đáng đội tuyển quốc gia vào lúc này. Còn các cựu cầu thủ thuộc dạng đẳng cấp nhất nhì của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park nay lại bị cho ngồi ngoài vì không đáp ứng được triết lý mới. Chính ông thầy người Pháp cũng nhận xét rằng cầu thủ chơi bóng ở V-League không đủ "năng lượng" để chơi 90 phút cho các trận cầu quốc tế.

Tựu trung lại, đội tuyển Việt Nam trong năm 2024 sẽ hình thành như thế nào và chơi bóng ra sao khi mà chính HLV Troussier đã trải qua những cuộc vi hành để tuyển chọn cầu thủ từ giải hạng Nhất cho đến V-League? "Cái nhà đang ở" vội vàng muốn đập bỏ đi để xây "cái nhà mới", nhưng khi bắt tay vào thi công được tám tháng thì thấy rằng không có đủ vật tư nguyên liệu để làm nhà mới cho to hơn, đẹp hơn, bền hơn, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

HLV Troussier có lẽ cũng đang tiến thoái lưỡng nan bởi chính ông từng tuyên bố rất nhiều điều khi chuẩn bị nắm đội tuyển Việt Nam, nhất là sau hơn 20 năm ông thành công ở các đội tuyển quốc gia khác. Vậy chúng ta – người hâm mộ bóng đá Việt có nên tiếp tục đặt niềm tin vào vị thuyền trường người Pháp, chấp cho ông thêm thời gian? Và quan trọng nhất là phải chờ thêm bao lâu nữa?

Lộc Trần

