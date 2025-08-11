Hết đốm nâu trên mặt sau một năm điều trị

TP HCMChị Mỹ, 42 tuổi, mặt chi chít đốm nâu và tàn nhang, được bác sĩ điều trị bằng thuốc bôi và laser pico giúp da đều màu và sáng khỏe.

Da chị Mỹ sạm nám rõ từ tuổi 40, nhiều đốm nâu và tàn nhang rải rác hai bên gò má, trán và vùng cằm. Đốm nâu ngày càng đậm màu, lan rộng và khó che giấu cả khi trang điểm kỹ. Chị sử dụng nhiều loại mỹ phẩm, thuốc uống, thực phẩm chức năng, hạn chế ra ngoài nắng, chi hàng chục triệu đồng chăm sóc da tại spa nhưng không hiệu quả, sạm nám tái phát nặng hơn.

BS.CKI Quách Thị Bích Vân, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, soi da xác định chị Mỹ bị rám má, đốm nâu. Nguyên nhân do cơ địa, cộng với tác động của tia UV từ ánh sáng mặt trời, nội tiết tố thay đổi và thói quen chăm sóc da chưa đúng cách.

Bác sĩ Vân lên phác đồ điều trị chuyên sâu và cá nhân hóa cho chị Mỹ theo từng giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, bác sĩ chỉ định dùng thuốc bôi ức chế melanin kết hợp dưỡng da tái tạo nền da khỏe. Sau khi da ổn định, bác sĩ phối hợp liệu trình laser pico, công nghệ hiện đại sử dụng xung cực ngắn tác động sâu vào lớp trung bì, phá vỡ cụm sắc tố mà không làm tổn thương bề mặt da.

Bác sĩ sử dụng laser pico điều trị đốm nâu cho chị Mỹ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Vân cho hay laser pico phù hợp với các tình trạng nám lâu năm, tàn nhang đậm màu, giúp làm mờ đốm nâu mà không gây bong tróc hay mất thời gian nghỉ dưỡng dài. Tuy nhiên, công nghệ chỉ hiệu quả nếu đi kèm chế độ chăm sóc da phù hợp, tránh nắng nghiêm ngặt và kiên trì điều trị đúng chỉ định.

Chị Mỹ được điều trị định kỳ mỗi tháng một lần, kết hợp song song thuốc bôi đặc trị và kem chống nắng phổ rộng hằng ngày. Chị điều chỉnh chế độ sinh hoạt như hạn chế thức khuya, bổ sung vitamin và tránh căng thẳng, các yếu tố góp phần thúc đẩy sản sinh melanin gây sạm da.

Các đốm nâu và sạm nám trên mặt chị Mỹ mờ dần sau gần một năm điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khoảng một năm điều trị, làn da chị Mỹ cải thiện rõ rệt, các vùng sắc tố mờ dần, da đều màu và sáng khỏe.

Bác sĩ Vân lưu ý nám, tàn nhang không thể điều trị dứt điểm hoàn toàn trong thời gian ngắn. Đây là quá trình đòi hỏi sự kiên trì và phối hợp nhiều phương pháp chuyên sâu, bao gồm thuốc bôi đặc trị, laser tác động chọn lọc vào hắc sắc tố, kết hợp chế độ chăm sóc và bảo vệ da phù hợp. Can thiệp đúng lúc, đúng phương pháp, dưới sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ giúp kiểm soát và ngăn ngừa tái phát hiệu quả.

Không nên nóng vội muốn làm mờ đốm nâu, tàn nhang nhanh chóng bằng cách tự ý dùng các sản phẩm bôi trắng da không rõ nguồn gốc hoặc theo các mẹo dân gian lan truyền trên mạng. Bởi nhiều sản phẩm chứa corticoid hoặc chất lột tẩy mạnh có thể khiến da mỏng yếu, dễ kích ứng, tăng sắc tố ngược và khiến đốm nâu, tàn nhang nghiêm trọng hơn. Điều trị không đều đặn, bỏ dở giữa chừng hoặc thay đổi sản phẩm liên tục cũng làm cho da mất ổn định, kém đáp ứng với liệu trình điều trị. Người bệnh nên đến các cơ sở y tế uy tín, có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được bác sĩ tư vấn và lên phác đồ điều trị phù hợp.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi