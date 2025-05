Hành trình 'theo chân Bác' của các runner ngành công an

Ba đoàn VĐV ngành công an vượt hàng nghìn km để đến Vinh tham dự giải Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc.

Sáng 4/5, giải chạy Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc diễn ra tại Nghệ An với sự tham gia của hàng nghìn VĐV. Trong dòng người đổ về xứ Nghệ, đoàn công an tỉnh An Giang là một trong những đơn vị có hành trình di chuyển xa nhất, vượt hơn 1.500 km bằng ôtô để tham dự giải và kết hợp thăm các di tích lịch sử tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công an An Giang chụp hình lưu niệm dưới tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Quỳnh Mai, trưởng đoàn công an tỉnh An Giang, cho biết chuyến đi là dịp để mang tấm lòng người miền Nam ra thăm quê Bác. Với chị và các đồng đội, giải chạy không đơn thuần là hoạt động thể thao, mà là cơ hội để gắn kết với cộng đồng, tăng cường tình cảm quân dân và giao lưu với đồng nghiệp từ nhiều tỉnh thành.

"Chúng tôi đồng hành cùng nhiều người chưa từng quen biết. Có vận động viên bị chuột rút được dìu về đích, chia nhau từng chai nước, động viên nhau trên từng cây số. Những trải nghiệm như vậy để lại cảm giác gắn bó, thân tình", chị Mai nói.

Từ miền Trung, đại diện đoàn công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị xem giải chạy như một hoạt động về nguồn, kết hợp dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và rèn luyện thể lực. "Cán bộ chiến sĩ công an TP Đà Nẵng luôn hưởng ứng các hoạt động thể thao và cộng đồng. Khi đến Nghệ An, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp, nhân dân địa phương. Đó là điều đáng trân quý", anh Thành Lê, trưởng đoàn chia sẻ.

Đoàn Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm tại quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: VM

Đại diện đoàn cho biết, giải đấu VnExpress Marathon Đà Nẵng diễn ra vào tháng 7 tới, nếu có điều kiện, công an thành phố sẽ huy động cán bộ chiến sĩ tham gia để tăng cường mối quan hệ, giao lưu với nhân dân từ khắp nơi trên cả nước.

Từ vùng núi phía Bắc, đoàn công an tỉnh Cao Bằng tham gia với tinh thần giao lưu, học hỏi. "Dù phải di chuyển hơn 600 km, chúng tôi rất hào hứng. Giải lần này là cơ hội để tiếp xúc với nhiều đoàn bạn và vận động viên phong trào từ các địa phương khác", anh Nông Tuấn Duy, trưởng đoàn cho biết.

Anh đánh giá cao công tác tổ chức, đặc biệt là việc lựa chọn cung đường chạy có đông người dân cổ vũ. "Không phải nơi nào cũng có sự hưởng ứng như vậy. Tiếng vỗ tay, lời động viên từ hai bên đường khiến mỗi bước chạy thêm ý nghĩa", anh nói.

Các chiến sĩ từ Cao Bằng mang theo cờ, đồng phục đến nhận Bib. Ảnh: VM

Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc, diễn ra ngày 4/5, được tổ chức nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) và hướng tới 80 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025). Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 và là điểm nhấn thể thao mang dấu ấn lực lượng công an tổ chức tại quê hương Bác.

Giải gồm 3 cự ly, 5, 10 và 21km, thi đấu từ 4h, ngày 4/5, thu hút hơn 2.000 runner tham gia. Sự kiện do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, báo VnExpress và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức.

Lan Anh