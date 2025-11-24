Hai lần nội soi tán sạch sỏi thận

TP HCMBà Trinh, 51 tuổi, có sỏi kích thước lớn ở cả niệu quản và thận trái gây đau lưng dai dẳng, được bác sĩ nội soi hai lần tán sạch sỏi.

Kết quả khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận người bệnh có sỏi ở đoạn trên niệu quản phải, kích thước khoảng 8x10 mm. Thận trái cũng có sỏi kích thước 24x42 mm cùng nhiều sỏi nhỏ ở đài thận trên. ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, cho biết sỏi thận trái có hình dạng san hô lấp đầy các đài thận, nguy cơ nhiễm khuẩn và tổn thương thận âm thầm, người bệnh cần phẫu thuật sớm.

Do sỏi kích thước lớn, nhiễm khuẩn nên không thể điều trị sỏi hai bên trong cùng một lần mổ. Bác sĩ nội soi ngược dòng bằng ống mềm tán sỏi và lấy sạch sỏi ở niệu quản bên phải cho bà Trinh trước, sau đó đặt một ống thông JJ vào niệu quản giúp nước tiểu lưu thông từ thận trái xuống bàng quang làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Sỏi san hô cứng, kích thước lớn (màu trắng trong hình tròn đỏ) ở thận trái gây đau đớn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một tháng sau, bà Trinh đến bệnh viện thực hiện cuộc phẫu thuật thứ hai. Theo bác sĩ Cương, phương pháp ưu tiên điều trị sỏi san hô là tán sỏi thận qua da, do có thể tán sạch trong một lần phẫu thuật. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, hiệu quả điều trị cao, thời gian nằm viện ngắn, vết mổ nhỏ.

Êkíp tạo một đường hầm nhỏ từ ngoài vào trong thận, sau đó sử dụng năng lượng laser công suất cao để phá vỡ viên sỏi san hô cứng, kích thước lớn thành các mảnh nhỏ.

Ba ngày sau mổ, sức khỏe bà Trinh ổn định, được xuất viện. Bác sĩ lưu ý người bệnh uống nhiều nước, ăn lỏng như cháo, súp trong vài ngày đầu, tăng cường rau xanh, trái cây, sữa để bổ sung dinh dưỡng. Tránh dùng các thực phẩm chiên rán, dầu mỡ, hạn chế muối, đồ uống có cồn, cà phê, rượu bia, hải sản, thịt đỏ trong thời gian đầu. Hạn chế vận động mạnh 1-2 tuần đầu và tái khám đúng lịch.

Bác sĩ Cương (trái) tán sỏi thận qua da cho bà Trinh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Cương, sỏi tiết niệu có nhiều loại, trong đó sỏi san hô (còn gọi là sỏi struvite) là loại sỏi thận phức tạp và khó điều trị nhất. Loại sỏi này hình thành chủ yếu do nhiễm trùng đường tiết niệu, hình dạng giống nhánh san hô, chiếm gần như toàn bộ hệ thống đài - bể thận. Nếu không được điều trị kịp thời, sỏi san hô có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn, thận ứ nước, suy thận hoặc nhiễm khuẩn huyết.

Do kích thước lớn, cấu trúc phức tạp, sỏi san hô không thể tự đào thải theo đường tự nhiên, điều trị nội khoa hầu như không hiệu quả, cần được can thiệp bằng phẫu thuật, thậm chí có trường hợp trải qua nhiều lần phẫu thuật. Hiện nay, phương pháp được lựa chọn hàng đầu là phẫu thuật lấy sỏi qua da bằng laser, kết hợp với các phương pháp nội soi khác. Bác sĩ chỉ định phương pháp này khi sỏi thận và sỏi niệu quản sát bể thận, sỏi cứng, kích thước lớn hơn 2 cm.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi