Hai bệnh lý âm thầm làm giảm thị lực

Tiểu đường và glôcôm là hai bệnh lý tiến triển lặng lẽ nhưng có thể gây tổn thương thị lực nghiêm trọng nếu không được phát hiện sớm.

Các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị rất phổ biến. Đục thủy tinh thể cũng là nguyên nhân thường gặp gây suy giảm thị lực, khiến người bệnh nhìn mọi thứ như qua lớp sương hoặc ngả vàng. Khô mắt thường biểu hiện bằng cảm giác nóng rát, đỏ mắt, cộm mắt khi sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài. Tuy nhiên, nhiều bệnh mắt tiến triển âm thầm, nên khám định kỳ để bảo vệ thị lực lâu dài.

Tiểu đường âm thầm phá hủy đôi mắt

Tiểu đường không chỉ ảnh hưởng đến đường huyết mà còn gây tổn thương các mạch máu nhỏ trong cơ thể, bao gồm cả ở mắt. Một trong những biến chứng nguy hiểm nhất là bệnh võng mạc do tiểu đường - nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực.

Khi đường huyết tăng cao kéo dài, các mạch máu nuôi võng mạc bị tổn thương, rò rỉ hoặc tắc nghẽn, khiến thị lực giảm dần theo thời gian. Bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu nên nhiều người dễ bỏ qua.

Một số dấu hiệu có thể xuất hiện khi bệnh tiến triển gồm nhìn mờ, thị lực thay đổi thất thường hoặc xuất hiện điểm tối trong tầm nhìn. Tuy nhiên, khi nhận ra những dấu hiệu này, tổn thương có thể đã trở nên nghiêm trọng.

Glôcôm có thể gây mù lòa

Bệnh glôcôm (tăng nhãn áp) có thể gây mù lòa, nhưng lại tiến triển âm thầm và không gây đau. Bệnh thường bắt đầu bằng mất thị lực ngoại vi, trong khi thị lực trung tâm vẫn còn duy trì trong thời gian dài, khiến người bệnh khó nhận biết. Nguyên nhân chính là do áp lực trong mắt tăng cao, gây tổn thương dây thần kinh thị giác. Một khi dây thần kinh này bị tổn thương, thị lực đã mất sẽ không thể phục hồi.

Vì không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, nhiều người chỉ phát hiện glôcôm khi thị lực đã suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, việc điều trị có thể giúp làm chậm hoặc ngăn chặn tiến triển của bệnh.

Mối liên hệ giữa tiểu đường và glôcôm

Tiểu đường và glôcôm không chỉ nguy hiểm riêng lẻ mà còn liên quan chặt chẽ. Người mắc tiểu đường có nguy cơ bị glôcôm gần gấp đôi người bình thường do đường huyết tăng kéo dài làm tổn thương mạch máu nuôi dây thần kinh thị giác và tăng áp lực nội nhãn. Đặc biệt, ở người bệnh tiểu đường lâu năm hoặc kiểm soát đường huyết kém, nguy cơ mắc glôcôm có thể xuất hiện sớm hơn và tiến triển nhanh hơn.

Cả tiểu đường và bệnh glôcôm đều có điểm chung là tiến triển âm thầm. Các triệu chứng thường không rõ ràng, dễ bị nhầm với mệt mỏi mắt hoặc lão hóa, nên nếu chờ đến khi biểu hiện rõ mới đi khám, có thể bỏ lỡ "thời điểm vàng" để điều trị.

Để giảm nguy cơ tổn thương mắt, người tiểu đường cần kiểm soát tốt đường huyết, khám mắt định kỳ và dùng thuốc đúng chỉ định. Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, giảm căng thẳng, đặc biệt kiểm tra mắt sau tuổi 40 hoặc khi có bệnh nền, giúp phát hiện sớm bất thường và hạn chế nguy cơ mất thị lực.

Bảo Bảo (Theo Times of India)