Glôcôm gây suy giảm thị lực nặng

TP HCMAnh Hòa, 36 tuổi, suy giảm thị lực nặng ở cả hai mắt, trong đó mắt phải gần như mất thị lực, bác sĩ chẩn đoán mắc glôcôm.

ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết anh Hòa mắc glôcôm góc mở ở tuổi 36, trong khi tình trạng thường gặp ở người trung niên. Khi nhập viện, thị lực giảm nặng, mắt phải chỉ phân biệt được sáng - tối, mắt trái 5/10. Kết quả kiểm tra chuyên sâu ghi nhận nhãn áp hai mắt tăng gần 70 mmHg (mức bình thường 11-21 mmHg), kèm tổn thương dây thần kinh thị giác hai mắt, bên phải nặng hơn.

Thể mi của mắt là cơ quan sản xuất thủy dịch, giúp nuôi dưỡng mắt. Bình thường thủy dịch này thoát ra ngoài qua các ống dẫn lưu ở góc tiền phòng song khi các ống dẫn lưu bị tắc nghẽn, thủy dịch cũ không thể thoát ra ngoài trong khi thủy dịch mới vẫn đang được sản xuất làm ứ đọng và tăng áp lực trong mắt. Khi áp lực cao hơn mức mà dây thần kinh thị giác có thể chịu đựng, dây thần kinh thị giác sẽ bị tổn thương, hậu quả là teo lõm đĩa thị giác, tổn thương thị trường (vùng nhìn).

Bác sĩ Tùng khám mắt cho anh Hòa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Glôcôm góc mở giai đoạn đầu thường âm thầm, khó phát hiện, khi tiến triển có thể gây căng tức mắt, nhìn mờ như có sương, đỏ mắt, giác mạc có thể bị sưng hoặc phồng... Như anh Hòa, thị lực giảm dần nhưng không được theo dõi, kiểm soát đều đặn, khi đến bệnh viện điều trị, tình trạng đã quá nặng.

Người bệnh được điều trị nội khoa, nhỏ thuốc hạ nhãn áp để không gây tổn thương thêm cho dây thần kinh thị giác. Để giải quyết triệt để nguyên nhân tăng nhãn áp, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bè củng mạc để thủy dịch có đường thoát ra ngoài ổn định đồng thời ngăn tiến triển mù lòa, giảm các triệu chứng khó chịu.

Sau phẫu thuật một tuần, chỉ số nhãn áp được kiểm soát ổn định mức 17 mmHg. Thị lực mắt trái cải thiện, đạt 8/10 song tổn thương mắt phải không hồi phục.

Bác sĩ Tùng lưu ý anh Hòa có nguy cơ cao tái phát ở mắt trái, thậm chí dẫn đến mất thị lực hoàn toàn, nên cần điều trị lâu dài và tái khám đúng hẹn. Khi xuất hiện dấu hiệu như nhìn quầng xanh đỏ quanh đèn, khó theo dõi vật chuyển động, giảm thị lực ngoại vi, đỏ mắt, mờ mắt hoặc đau đầu, cần đi khám sớm.

Người trên 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình mắc glôcôm, bệnh mạn tính, tật khúc xạ, chấn thương hay dùng corticosteroid kéo dài... nên khám mắt định kỳ 6-12 tháng. Phát hiện sớm giúp làm chậm hoặc ngăn ngừa mất thị lực.

Ngọc Kim Thắm

*Tên người bệnh đã được thay đổi