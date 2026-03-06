Giãn mao mạch khiến mũi ửng đỏ

Hà NộiMũi của ông Tùng (56 tuổi) ửng đỏ do giãn mao mạch ba năm qua, rõ hơn khi căng thẳng hay thay đổi thời tiết, được bác sĩ điều trị bằng laser.

BS.CKI Bế Thu Thủy, khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết giãn mao mạch xảy ra khi các mạch máu nhỏ dưới da giãn rộng bất thường. Tình trạng này tạo thành các đường mạch đỏ hoặc tím sẫm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khiến da mũi ửng đỏ và nhạy cảm hơn với nhiệt độ, ánh nắng, mỹ phẩm. Cách điều trị cần cá thể hóa tùy nguyên nhân và mức độ tổn thương. Trường hợp giãn mao mạch rõ, kéo dài và ảnh hưởng thẩm mỹ, điều trị bằng laser mang lại hiệu quả cao.

Bác sĩ điều trị cho ông Tùng bằng hệ thống Fotona SP Dynamis NX Line. Công nghệ laser Nd:YAG xung dài của hệ thống này sử dụng bước sóng 1064 nm, cho phép tia laser xuyên sâu vào da và phát năng lượng dưới dạng xung kéo dài, chọn lọc chính xác các mạch máu giãn, giảm nguy cơ tổn thương da, bỏng hay tăng sắc tố sau điều trị. Năng lượng laser được hemoglobin trong máu hấp thụ, chuyển hóa thành nhiệt làm đông và xẹp dần các mao mạch giãn mà không làm ảnh hưởng các mô da lành xung quanh.

Hệ thống tích hợp công nghệ Cool Mist làm mát liên tục, hạn chế tối đa đau rát, người bệnh không cần thời gian nghỉ dưỡng. Ngay sau buổi đầu tiên, vùng mũi của ông Tùng giảm đỏ rõ rệt, các đường mạch máu giãn mờ đi đáng kể, làn da đều màu hơn. Ông Tùng cần đảm bảo liệu trình khoảng 3 lần để cải thiện toàn diện.

Bác sĩ sử dụng hệ thống Fotona SP Dynamis NX Line để điều trị giãn mao mạch mũi. Ảnh minh họa : Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Thủy khuyến cáo để duy trì hiệu quả điều trị, hạn chế tái phát giãn mao mạch, ông Tùng cần tránh rửa mặt bằng nước quá nóng vì nhiệt độ cao có thể làm mạch máu giãn thêm. Không cạy nặn, không tác động mạnh hay chà xát vùng da chứa các mao mạch nhạy cảm. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, đặc biệt vào lúc cao điểm của tia UV 10h-16h. Thoa kem chống nắng hằng ngày là bắt buộc, ngay cả khi không ra ngoài, đồng thời che chắn da cẩn thận bằng mũ, kính râm, khẩu trang. Thận trọng khi lựa chọn mỹ phẩm vì có thể làm da yếu hơn, khiến mao mạch dễ giãn và tái phát nhanh chóng. Tránh các sản phẩm có thành phần gây bào mòn, lột tẩy mạnh như tẩy da chết hạt to, peel da, lột da hóa học nếu không có chỉ định của bác sĩ.

Giãn mao mạch vùng mặt không phải là bệnh lý nguy hiểm đến sức khỏe toàn thân, song tác động lớn đến thẩm mỹ và tâm lý. Các nghiên cứu chỉ ra nhiều yếu tố nguy cơ có thể góp phần làm xuất hiện và nặng thêm tình trạng này, bao gồm di truyền, tác động của môi trường (ánh nắng mặt trời, gió lạnh, nhiệt độ cao), bệnh lý da liễu như trứng cá đỏ, rối loạn nội tiết, quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể...

Bác sĩ Thủy cho hay lạm dụng thuốc và mỹ phẩm chứa corticoid bôi kéo dài trên da mặt là nguyên nhân phổ biến gây giãn mao mạch. Corticoid có thể giúp da giảm viêm trong thời gian ngắn nhưng lại làm mỏng da, suy yếu thành mạch, khiến mao mạch dễ giãn và hiện rõ hơn theo thời gian nếu lạm dụng thuốc.

Khi xuất hiện tình trạng đỏ da, giãn mạch kéo dài ở vùng mặt, người bệnh không nên tự ý điều trị hoặc lạm dụng mỹ phẩm. Thăm khám sớm tại bệnh viện có chuyên khoa da liễu - thẩm mỹ giúp xác định đúng nguyên nhân, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và an toàn. Trường hợp nhẹ có thể được chỉ định sử dụng thuốc bôi điều trị các bệnh lý nền như trứng cá đỏ, kết hợp với các sản phẩm giúp tăng độ bền thành mạch dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của bác sĩ chuyên khoa.

Trịnh Mai