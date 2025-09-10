Giảm thị lực sau đau mắt đỏ có nguy hiểm?

Tôi mới hết đau mắt đỏ nhưng mắt bị mờ, nhìn mọi vật như có màn sương phủ. Tình trạng này có nguy hiểm không, điều trị thế nào? (Ngọc Lan, 32 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Đau mắt đỏ (viêm kết mạc) xảy ra khi kết mạc bị kích thích do nhiễm trùng (virus, vi khuẩn) hoặc dị ứng. Bệnh gây các triệu chứng như mắt đỏ, ngứa, chảy nước mắt, đổ nhiều ghèn, mi mắt đau nhức, cộm và sưng. Đau mắt đỏ thường bắt đầu từ một bên mắt rồi lan sang mắt còn lại hoặc có thể ở hai mắt cùng lúc. Người bệnh có thể có các triệu chứng như mệt mỏi, sốt nhẹ, ngứa cổ gây ho, nổi hạch sau tai.

Thông thường, người bệnh đau mắt đỏ khỏi sau 7-14 ngày mà không cần điều trị và không xảy ra biến chứng lâu dài. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tùy vào nguyên nhân viêm kết mạc do virus, vi khuẩn hay dị ứng mà người bệnh cần thời gian hồi phục khác nhau, có thể đến ba tuần.

Đau mắt đỏ có thể tự khỏi song ở một số trường hợp nếu điều trị không đúng cách có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như viêm, loét giác mạc, nhiễm trùng lan rộng sang mi mắt hay túi lệ, mất thị lực tạm thời hoặc vĩnh viễn. Người bệnh viêm kết mạc do nhiễm trùng gây đau nhức dữ dội, nhạy cảm ánh sáng, thị lực giảm rõ rệt cần chú ý.

Bác sĩ Tùng kiểm tra mắt cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mờ mắt, nhìn kém sau đau mắt đỏ như bạn khá ít gặp, có thể do tổn thương giác mạc dưới dạng viêm giác mạc chấm nông. Tình trạng này thường chỉ kéo dài trong vài ngày và tự biến mất. Tuy nhiên, bạn nên đi khám sớm tại bệnh viện có chuyên khoa Mắt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng nguy hiểm hơn ảnh hưởng đến thị lực.

Người bị đau mắt cần giữ vệ sinh mắt sạch sẽ, không dụi mắt, ăn uống điều độ và hạn chế đến nơi đông người để tránh lây lan. Không tự sử dụng thuốc nhỏ mắt có corticoid vì nguy cơ bội nhiễm (nhiễm thêm vi khuẩn, virus khác) và tăng nhãn áp.

Ths.BS Phạm Huy Vũ Tùng

Chuyên khoa Mắt Công nghệ cao

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7