Năm 2019 là bước ngoặt sự nghiệp của Awkwafina với The Farewell. Sao gốc Á được khen ngợi với vai diễn giàu nội tâm, khác biệt hình ảnh hài quen thuộc. 98% giới phê bình khen tác phẩm trên Rotten Tomatoes, hầu hết dành mỹ từ cho Awkwafina. Ngoài ra, sao nữ lồng tiếng The Angry Birds Movie 2, đóng Jumanji: The Next Level. Tạp chí Time chọn cô vào danh sách Time 100 Next, dành cho những người nhiều khả năng gây ảnh hưởng lớn trong tương lai. Ảnh: The Wrap.