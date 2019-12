'Last Christmas': Cuộc gặp gỡ của trái tim

Trong phim "Last Christmas", Kate (Emilia Clarke) - cô gái bất cần, phóng túng về tình dục - tò mò trước anh chàng điển trai, bí ẩn.

Cuộc sống của Kate đầy phiền muộn: vô gia cư, bất hòa với gia đình, làm công việc làng nhàng trong tiệm bán đồ Giáng sinh. Nhiều đêm, cô phải lê vali tìm chỗ ngủ, trong đó không ít lần sẵn sàng "đổi chác" bằng tình dục với những chàng trai mới quen. Mơ ước được hát, Kate thử vai nhiều lần nhưng thường kết thúc trong "thảm họa".

Last Christmas (Giáng Sinh năm ấy) Trailer phim.

Một ngày, qua khung cửa sổ, Kate tình cờ thấy Tom (Henry Golding) - anh chàng điển trai cứ ngước nhìn lên không trung. Tom có nụ cười dịu dàng, giống ngọn lửa sưởi ấm cuộc đời Kate giữa mùa đông lạnh lẽo ở London. Anh chỉ cho cô những điều đẹp đẽ ở thành phố nhỏ mà hàng ngày cô vẫn đi qua nhưng chưa bao giờ để ý. Tom cũng giúp cô nhìn đời tích cực hơn và thay đổi cách hành xử với người xung quanh.

Tác phẩm ban đầu đi theo mô-típ khá quen thuộc của dòng phim tình cảm: Cô gái và chàng trai xích mích nhưng dần bị người kia thu hút. Đặt trong bối cảnh những ngày cận kề Giáng sinh, đường phố London đầy tuyết và những khúc ca rộn rã ngân vang không dứt, chuyện tình của Kate và Tom bỗng thơ mộng như trong cổ tích.

Ở cửa tiệm, Kate phải đóng giả một yêu tinh (elf) trong lúc bán hàng. Tạo hình này mang đến sự dí dỏm ở nhiều cảnh quay. Ảnh: Universal.

Nhưng không chỉ có tình yêu đôi lứa, tác phẩm mở rộng thông điệp về tình yêu với gia đình, những con người vô gia cư, hay lớn hơn cả là tình yêu cuộc sống. Nhân vật nữ bắt đầu với những suy nghĩ tiêu cực, ít quan tâm đến người khác nhưng dần thay đổi trên hành trình. Cảnh Kate tặng những món quà nhỏ cho mọi người thay cho lời xin lỗi thể hiện khát vọng hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của cô. Giáng sinh ấm áp nhất chính là giáng sinh của sự sẻ chia, hy vọng và sum họp gia đình.

Bên cạnh đường dây tâm lý, Last Christmas còn mang đến những tràng cười từ sự tếu táo của các nhân vật. Đôi khi, tác phẩm khiến khán giả hơi chùng xuống khi nhân vật đối mặt nhiều vấn đề nghiêm túc. Bước ngoặt của phim không quá khó đoán nhưng hợp lý, thể hiện tốt thông điệp về sự kỳ diệu trong tình yêu thương. Về tồng thể, Last Christmas như một ly cocktail pha trộn nhiều loại hương vị khác nhau nhưng đọng là cảm giác ngọt dịu nơi đầu lưỡi. Phần âm nhạc cũng là điểm mạnh của phim, với ca khúc kinh điển Last Christmas như sợi dây kết nối những trái tim, giúp con người đến gần nhau để hòa chung giọng hát trong bầu không khí Giáng sinh.

Từ trái qua: diễn viên Emma Thompson, Dương Tử Quỳnh, Emilia Clarke, Henry Golding và đạo diễn Paul Feig ở buổi ra mắt phim tại Mỹ. Ảnh: AFP.

Bộ đôi chính Emilia Clarke và Henry Golding tương đối ăn ý trong vai hai nhân vật khác tính cách. Nổi danh với vai Mẹ Rồng uy quyền trong Game of Thrones, Clarke lần này thể hiện nhân vật dễ thương, hơi vụng về. Còn Henry Golding - tài tử của Crazy Rich Asians - "ăn điểm" nhờ vẻ điển trai, ấm áp. Một diễn viên nổi bật khác là Dương Tử Quỳnh trong vai bà chủ tiệm đồ Giáng sinh. Xuất hiện với vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc, nhân vật dần để lộ cảm xúc của mình để gây cười nhẹ nhàng.

Điểm trừ của phim nằm ở kịch bản thiếu cao trào từ khoảng giữa, khi câu chuyện dàn trải quanh những hoạt động của Kate. Trong tuyến truyện về gia đình, nhân vật này lại chuyển biến tâm lý khá nhanh, dễ dàng gắn kết với người thân dù mâu thuẫn nhiều trước đó. Emma Thompson - minh tinh kỳ cựu người Anh - không hợp đóng vai mẹ của Kate, vốn xuất thân Nam Tư. Một số báo Âu Mỹ, trong đó có Guardian, chê Thompson khi cố nói giọng Đông Âu trong phim.

Last Christmas (Giáng sinh năm ấy) do Paul Feig đạo diễn, công chiếu từ ngày 6/12 với nhãn C13 (không dành cho người dưới 13 tuổi).

Hà Trang