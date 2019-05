Cũng như Turner, Maisie Williams là ngôi sao trưởng thành cùng loạt phim. Cô đóng vai Arya Stark (em gái Sansa) từ mùa đầu khi mới 14 tuổi. Khác với chị mình, Arya thành sát thủ với kỹ năng cải trang. Ngoài Game of Thrones, diễn viên sinh năm 1997 còn đóng series Doctor Who và phim điện ảnh The New Mutants.