Phim của Scarlett Johansson được khen

ItalyLời thoại, diễn xuất tốt, đề tài ly dị được khai thác sâu là nhận định của giới phê bình cho "Marriage Story" (Scarlett Johansson, Adam Driver đóng).

Phim của đạo diễn Noah Baumbach thuộc nhóm được khen nhất sau bốn ngày đầu ở LHP Venice (Italy). Cùng Joker, Ad Astra, tác phẩm đang được xem là ứng viên cho giải Sư Tử Vàng (tương đương "Phim xuất sắc"). Trong phim, một đạo diễn sân khấu (Driver đóng) và người vợ diễn viên (Johansson đóng) mâu thuẫn hôn nhân, ảnh hưởng lớn đến đời sống cá nhân và sức sáng tạo của họ.

Scarlet Johansson. Adam Driver đóng chính phim tâm lý Marriage Story Trailer phim.

Sau buổi chiếu ngày 29/8, 100% giới phê bình đánh giá phim tích cực trên Rotten Tomatoes, điểm trung bình 9,17/10. Phần lớn các cây bút khen lời thoại, yếu tố hài và diễn xuất của Marriage Story. Joshua Rothkopf của Time Out chấm phim điểm tuyệt đối, nhận định đạo diễn Baumbach biến câu chuyện có chủ đề về sự bất mãn của cư dân thành thị thành tác phẩm có tính toàn cầu. Nhà làm phim khéo dẫn dắt khán giả qua các mâu thuẫn ngầm trong gia đình, sau đó bùng phát thành tranh cãi ở cao trào.

Guardian chấm điểm 4/5, khen cách tác phẩm thể hiện cuộc sống của những người trẻ, có nhiều đặc quyền trong xã hội hiện đại. Indiewire nhận định phim sâu sắc hơn nhiều so với tiền đề có phần đơn giản (về chuyện ly dị). Trong 136 phút thời lượng, đạo diễn khai thác quan điểm mâu thuẫn của bộ đôi chính, đồng thời nêu nhiều khía cạnh của quá trình ly hôn. The Wrap nói với tác phẩm này, Baumbach bảo chứng danh tiếng là một trong các nhà làm phim hàng đầu theo chủ nghĩa nhân văn. Đạo diễn Mỹ sinh năm 1969, nổi tiếng với các phim pha trộn chính kịch và hài kịch (dramatic comedy).

Từ trái sang: Laura Dern (đóng vai một luật sư trong "Marriage Story"), Adam Driver và Scarlett Johansson ở buổi ra mắt phim tại Venice, ngày 29/8. Ảnh: Shutterstock.

Diễn xuất của Adam Driver và Scarlett Johansson đều được đánh giá cao. Indiewire nói màn trình diễn của họ "dữ dội", còn Time Out cho rằng cả hai gây ấn tượng mạnh ở cao trào, trong đó Driver lột tả sự giận dữ còn mạnh hơn vai ác nhân Kylo Ren của anh trong loạt Star Wars. ScreenDaily nói Johansson mở rộng phạm vi diễn xuất trong phim này, bắt đầu đóng mẫu nhân vật trưởng thành. Trước đó, sao nữ sinh năm 1984 thường hóa thân người hùng (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) hoặc cô gái trẻ quyến rũ (Lost in Translation, The Prestige). Indiewire cho rằng Driver và Johansson nhiều khả năng là ứng viên ở mùa giải thưởng sắp đến.

Phim khoa học viễn tưởng Ad Astra nhận 83% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes với nhiều lời khen cho phần hình ảnh. Trong tác phẩm, Brad Pitt hóa thân phi hành gia ra vũ trụ tìm cha. Phim Joker nhận tràng pháo tay tám phút ở buổi công chiếu. 87% giới phê bình chấm phim tích cực trên Rotten Tomatoes, hầu hết khen Joaquin Phoenix ấn tượng trong vai ác nhân khét tiếng, đối thủ của Batman. An Officer and a Spy của đạo diễn gây tranh cãi Roman Polanski khiêm tốn hơn với 60% đánh giá tốt trên Rotten Tomatoes.

Tuần sau, một số tác phẩm nổi bật khác sẽ ra mắt ở Venice như phim tiểu sử The King, phim About Endlessness của bậc thầy điện ảnh Thụy Điển Roy Andersson hay Babyteeth của Shannon Murphy - nữ đạo diễn Australia. Liên hoan phim sẽ bế mạc ngày 7/9.

Ân Nguyễn (ảnh: AP)