Scarlett Johansson, Leonardo DiCaprio được đề cử Quả Cầu Vàng

Trong danh sách công bố tối 9/12 (giờ Việt Nam), Scarlett Johansson cạnh tranh Cynthia Erivo (Harriet), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell) và Renée Zellweger (Judy) ở hạng mục nữ chính phim chính kịch. Sau nhiều năm chủ yếu đóng phim hành động, cô được đánh giá cao về diễn xuất tâm lý với vai người vợ trải qua cảm xúc ly hôn trong phim Marriage Story. Nếu thắng Quả Cầu Vàng, Johansson sẽ có bước đệm tốt trước Oscar - nơi cô đang được xem là ứng viên mạnh.

Leonardo DiCarpio dự hạng mục nam chính trong phim hài/nhạc kịch. Once Upon a Time in Hollywood là phim điện ảnh đầu tiên anh đóng chính kể từ The Revenant (2015, giúp tài tử đoạt Oscar). Những đối thủ của Leo là Daniel Craig (Knives Out), Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit), Taron Egerton (Rocketman) và Eddie Murphy (Dolemite Is My Name).

Giải nam chính trong phim chính kịch quy tụ các đối thủ nặng ký như Christian Bale (Ford v Ferrari), Antonio Banderas (Pain and Glory), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker), Jonathan Pryce (The Two Popes). Cả năm tài tử được khen ngợi nhiệt liệt trong các liên hoan phim năm nay, báo hiệu cuộc đua sát sao.

Ở giải phim chính kịch, hãng trực tuyến Netflix chứng tỏ sự áp đảo với ba trên năm đề cử, gồm The Irishman, Marriage Story và The Two Popes. Hai phim còn lại là Joker (hãng Warner Bros.) - tác phẩm gây sốt năm nay khi xoay quanh ác nhân cùng tên - và 1917 (Universal), phim chiến tranh chưa ra mắt của đạo diễn Sam Mendes. Hạng mục phim hài/nhạc kịch quy tụ Once Upon a Time in Hollywood, Jojo Rabbit, Knives Out, Rocketman, Dolemite Is My Name.

Ở nhánh điện ảnh, Marriage Story dẫn đầu về số đề cử (sáu), tiếp theo là The Irishman và Once Upon a Time in Hollywood (năm). Ở nhánh truyền hình, Chernobyl, The Crown và Unbelievable nhiều đề cử nhất (bốn). Trong khi đó, series đình đám Game of Thrones chỉ nhận một đề cử cho Kit Harington (nam chính). Ngay cả Peter Dinklage - vừa thắng giải Emmy nam phụ - cũng không góp mặt trong danh sách. Sự đi xuống về chất lượng của mùa cuối Game of Thrones là nguyên nhân khiến loạt phim không còn được chú ý ở Quả Cầu Vàng.

Quả Cầu Vàng (Golden Globe Awards) do Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood tổ chức thường niên, là một trong các giải được chú ý trước Oscar. Sự kiện lần 77 diễn ra ngày 5/1/2020 ở Los Angeles (Mỹ), Ricky Gervais dẫn chương trình.

