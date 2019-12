'Jumanji 2': Dàn sao tung hứng trong thế giới ảo

Nhân vật của The Rock trong "Jumanji: The Next Level" có thân hình cơ bắp, đánh bại hàng trăm kẻ địch, nhưng mang linh hồn cụ già.

Phim lấy bối cảnh một năm sau phần đầu, khi cậu học sinh Spencer (Alex Wolff) buồn chán với cuộc sống thật. Để tìm niềm vui, cậu kích hoạt trò chơi Jumanji - có thể đưa con người vào thế giới ảo. Khi Spencer biến mất, hai người bạn của cậu - Martha (Morgan Turner) và Anthony (Ser'Darius Blain đóng) - vào trò chơi tìm tung tích. Eddie (ông của Spencer) và người bạn lâu năm - Milo - cũng vô tình bị hút vào thế giới ảo.

Trailer Jumanji The Next Level Trailer phim.

Trong trò chơi, họ xuất hiện dưới hình dạng các nhân vật ảo (avatar) khác xa ngoài đời. Cụ Eddie vốn ốm yếu nhưng được trao cơ thể cường tráng (The Rock đóng). Cụ Milo trở thành nhà thú vật học nhỏ con uyên bác (Kevin Hart đóng). Cô gái mọt sách Martha hóa nữ biệt kích quyến rũ, giỏi võ (Karen Gillan đóng), còn chàng trai mê thể thao Anthony lại biến thành giáo sư béo (Jack Black đóng).

Dù chuyện "nhập xác" có từ phần đầu, biên kịch phim mới tìm được hướng đi để nội dung không bị rập khuôn. Sự đổi mới nằm ở hai nhân vật lớn tuổi lần đầu xuất hiện - vốn không hiểu gì về trò chơi điện tử. Cụ Eddie và Milo ngỡ ngàng khi mang thân xác mới trong thế giới đầy các sinh vật, hiện tượng kỳ lạ. Ngoài ra, họ liên tục cãi cọ, cà khịa nhau do mâu thuẫn ngoài đời. Nhân vật Anthony cũng tạo nhiều tiếng cười khi phải mang thân xác chậm chạp dù vốn là người khỏe mạnh.

Từ trái sang: Karen Gillan, The Rock, Kevin Hart và Jack Black. Ảnh: Sony.

Trong dạng phim này, các diễn viên giữ vai trò quan trọng do phải lột tả cá tính khác bộ dạng bản thân. Jumanji: The Next Level ăn điểm nhờ quy tụ bốn ngôi sao giàu thực lực. The Rock (tức Dwayne Johnson) luôn là lựa chọn hàng đầu của Hollywood khi tìm một người cơ bắp có thể diễn hài. Kevin Hart là diễn viên độc thoại hàng đầu, đồng thời là cộng sự của The Rock ở nhiều phim gần đây. Jack Black là cây hài nổi danh lâu năm nhờ hình thể, biến hóa cảm xúc, còn Karen Gillan là sao nữ Anh đang lên, gây ấn tượng với cả nhan sắc lẫn diễn xuấ.

Bộ tứ biến hóa biểu cảm đa dạng, đồng thời tung hứng ăn ý trong nhiều mảng miếng hài. Ở giữa phim, một tình tiết bất ngờ dẫn đến việc sao trẻ Awkwafina nhập bọn. Vóc dáng loắt choắt, nét mặt tếu táo của diễn viên gốc Hoa mang thêm sự tươi mới cho nửa sau phim. Một diễn biến khác đưa thêm đôi nhân vật mới cho hồi kết, tạo thêm tương tác trong đường dây.

Awkwafina khuấy động không khí nửa sau phim. Sao nữ đang thăng tiến ở Hollywood, được khen với "Crazy Rich Asians", "The Farewell". Ảnh: Sony.

Do câu chuyện diễn ra chủ yếu trong thế giới ảo, Jumanji: The Next Level không bị ràng buộc bởi các quy tắc thông thường. Các nhà làm phim khá thoải mái trong việc thiết kế tạo hình, cảnh hành động. Những sinh vật trong vùng đất Jumanji được cường điệu hóa so với nguyên bản. Đám kẻ xấu trong phim ăn vận như thời Trung cổ nhưng đi xe máy, khinh khí cầu. Tác phẩm đậm chất phiêu lưu nhưng nhiều màn hành động lại mang màu sắc phim đua xe, siêu anh hùng. Trong đó, màn rượt đuổi trên sa mạc gây ấn tượng về kỹ xảo tạo hình hàng nghìn chú chim.

Dù vậy, tác phẩm cũng vướng điểm yếu giống phần một là kẻ phản diện một chiều, thiếu cá tính (do là một nhân vật trong game). Rory McCann - tài tử nổi danh với Game of Thrones - xuất hiện với vóc dáng ngầu đời trong vai này. Nhưng hắn và băng nhóm của mình cư xử khá ngớ ngẩn, tạo thuận lợi quá mức cho nhóm người chơi. Cảnh hành động được trông đợi giữa McCann và The Rock - đều có thể hình cao lớn - diễn ra chóng vánh, thiếu điểm nhấn. Đoạn kết phim nhìn chung thiếu kịch tính do phe tốt quá lấn át.

Jumanji: The Next Level nhận 68% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, được trông đợi là bom tấn cuối năm ở Mỹ trước khi Star Wars: The Rise of Skywalker ra mắt. Ở Việt Nam, phim phát hành với tựa Jumanji - Trò chơi kỳ ảo: Thăng cấp và nhãn C13 (không dành cho khán giả dưới 13 tuổi).

Ân Nguyễn