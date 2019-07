Đạo diễn Destin Daniel Cretton (trái) và nam chính Simu Liu đến chia sẻ về Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings (chiếu ngày 12/2/2021) - phim đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel có nhân vật chính gốc Á. "Đây là giấc mơ điên rồ nhất", Liu nói trên sân khấu. Theo AP, anh chỉ vừa nhận vai vào ngày 16/7, vượt qua nhiều ứng viên tiềm năng. Ê-kíp cũng thông báo Lương Triều Vỹ đóng vai phản diện nhưng anh không đến sự kiện. Ảnh: AP.