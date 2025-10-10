Giải 'Nhà sáng tạo truyền cảm hứng' nhiều ứng viên nhất Vietnam iContent Awards 2025

19 ứng viên vào bình chọn giải "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng" tại Vietnam iContent Awards 2025, trong đó có nhiều nhân tố nổi bật như H'Hen Niê, Phạm Tuấn Hưng.

"Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng" thuộc hạng mục "Nhà sáng tạo số" tại Vietnam iContent Awards 2025, thu hút lượng đề cử và bình chọn lớn nhất. Các ứng viên mang đến câu chuyện riêng - từ nghị lực vượt khó, lan tỏa năng lượng sống tích cực, đến chặng đường chạm tới trái tim khán giả bằng đam mê và giá trị nhân văn.

Bình chọn Vietnam iContent Awards tại đây.

Trong số đó, Phạm Tuấn Hưng được đánh giá là nguồn cảm hứng cho hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Anh sở hữu gần 700.000 lượt theo dõi cùng hàng triệu lượt xem nhờ loạt video ghi lại hành trình vượt lên nghịch cảnh và niềm đam mê thể thao.



Mất đôi chân khi mới hai tuổi do tai nạn, Tuấn Hưng không đầu hàng số phận mà chọn cách gắn bó với bóng đá, bơi lội và kể câu chuyện của mình qua chiếc điện thoại. Những thước phim giản dị, không cầu kỳ thiết bị nhanh chóng chạm tới trái tim người xem bởi sự chân thật cùng tinh thần lạc quan. Song song vai trò nhà sáng tạo nội dung, Hưng còn là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Anh từng giành HCV tại Giải vô địch toàn quốc cho người khuyết tật (2023) và dự ASEAN Para Games.

Với lối kể mộc mạc và năng lượng tích cực, Phạm Tuấn Hưng không chỉ truyền động lực cho cộng đồng mà còn mở ra hình ảnh thế hệ sáng tạo nội dung gắn liền với câu chuyện đời thực - chân thật, mạnh mẽ và đầy cảm hứng. Ảnh: NVCC

Câu chuyện vượt giới hạn bản thân như Phạm Tuấn Hưng góp phần định hình tinh thần hạng mục "Nhà sáng tạo truyền cảm hứng". Bên cạnh đó, nhiều gương mặt khác cũng lan tỏa năng lượng tích cực theo cách riêng, điển hình là hai chàng trai đứng sau kênh Bếp Bên Sườn Đồi.

Từ căn bếp nhỏ dựng trên sườn đồi quê nhà, Đào Duy Tài - Nguyễn Trọng Hiếu mang đến thước phim bình dị về ẩm thực và đời sống nông thôn miền Trung. Kênh gây ấn tượng với các món ăn dân dã, phục dựng nhiều hương vị từng bị lãng quên. Song song, họ khắc họa cảnh sắc quê hương, những làng nghề truyền thống và nét lao động mộc mạc của người dân xứ Quảng.



Với hơn 300 video, Bếp bên sườn đồi thu hút hơn 800.000 lượt theo dõi trên nhiều nền tảng. Không chỉ nấu ăn, kênh còn thực hiện loạt dự án cộng đồng như Nấu ăn cho em, Bữa cơm đoàn viên, hỗ trợ cụ già neo đơn, trẻ nhỏ vùng cao và những hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, Đào Duy Tài - Nguyễn Trọng Hiếu tiếp tục đặt mục tiêu lan tỏa nét đẹp ẩm thực quê hương, giữ gìn giá trị làng nghề và sẻ chia yêu thương qua từng thước phim dung dị.

Chung tinh thần sẻ chia và lan tỏa giá trị tốt đẹp, hành trình của H'Hen Niê mang đến nguồn cảm hứng khác - mạnh mẽ, nhân văn, đầy nghị lực. Bước ra từ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và top 5 Miss Universe 2018, cô xây dựng hình ảnh gần gũi, giản dị, phong cách tự tin và câu chuyện vượt định kiến hôn nhân sớm để theo đuổi tri thức.

Song song sự nghiệp người mẫu, H'Hen Niê quay vlog đời thường và ghi dấu với các dự án thiện nguyện - từ xây thư viện, trồng rừng, khánh thành công trình công cộng cho trẻ em đến đồng hành loạt chiến dịch truyền thông cộng đồng. Năm ngoái, nhờ đóng góp bền bỉ trong các hoạt động xã hội, H'Hen Niê được xướng tên "Cá nhân vì cộng đồng" tại Vietnam iContent Awards 2024.

Hoa hậu H'Hen Niê. Ảnh: NVCC

Trong bức tranh đa sắc của các nhà sáng tạo trẻ, Lê Nam Thuận An - chủ kênh Vừng - định hình gam màu khác - hiện đại, tự chủ và thấm đẫm tinh thần học hỏi. Cô làm YouTube từ thời cấp 3, xoay quanh câu chuyện du học, bí quyết học tập, trải nghiệm đa văn hóa..., từ đó dần xây dựng cộng đồng hàng trăm nghìn người theo dõi.

Với phong cách sáng tạo "không có thì tự tạo", Vừng biến video xin việc thành tấm vé bước chân vào Vietcetera, chủ động đề xuất và dẫn dắt các chương trình podcast cho Gen Z, qua đó chứng minh nội dung không chỉ để kể chuyện, mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp, kết nối.



Trong một năm "gap year" (tạm dừng việc học hoặc các kế hoạch có sẵn), Vừng khai thác đa khía cạnh: thực tập tại start-up, làm host, khám phá Trung Đông, xuất bản sách, lập quỹ học bổng. Những trải nghiệm ấy không chỉ nuôi dưỡng chất liệu sáng tạo mà còn giúp video của cô gần gũi, chân thực và mang giá trị xã hội rõ ràng. Hiện cô vừa học ở Mỹ, vừa thực tập trong lĩnh vực công nghệ AI, tiếp tục tạo chương mới trong hành trình làm nội dung.

Từ những câu chuyện sáng tạo gắn liền với tri thức, trải nghiệm, mạch nguồn cảm hứng tiếp tục được nối dài bằng hành trình thay đổi bản thân, dám nghĩ, dám làm và dám khác biệt của Quốc Halo. TikTok Gen Z chuyên thực hiện các video về đời sống, có hơn hai triệu người theo dõi. Anh từng có nhiều hoài nghi, khuyết điểm nhưng chọn cách đối diện.

Thử thách 100 ngày giảm cân vừa giúp anh thay đổi ngoại hình, vừa cho thấy sự kỷ luật, quyết tâm và niềm tin bản thân. Mỗi video của Quốc Halo là lời nhắc nhở về việc dám vượt giới hạn, sửa chữa sai lầm và hướng đến phiên bản hoàn hảo của chính mình. TikTok luôn đề cao quan điểm không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại.



Kênh Út Về Vườn góp phần làm phong phú bức tranh sáng tạo số trong nước nhờ sự khéo léo, kiên nhẫn, khả năng kể chuyện. Trần Kim Út từ bỏ công việc báo chí nơi đô thị để trở về quê nhà, rồi rẽ hướng làm nội dung về chủ đề đồng ruộng, bếp núc và khoảnh khắc đời thường.



Nhiều khán giả cho biết thích kênh Út Về Vườn không chỉ vì cảnh sắc thôn quê bình yên mà còn ở góc nhìn sáng tạo của một người trẻ dám rẽ lối. Từng thước phim cô thực hiện - từ hái rau, bắt cá đến nấu bữa cơm gia đình - được chăm chút nhằm truyền tải thông điệp giản dị. Yếu tố này giúp kênh của cô đạt triệu view, trở thành "chốn an yên" cho người xem giữa nhịp sống vội vã.

Giao diện bình chọn 19 ứng viên giải "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng" lúc 11h ngày 10/10. Ảnh chụp màn hình

13 nhân tố mạnh khác trong hạng mục "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng" gồm: Khoai Lang Thang, MC Khánh Vy, Harry Nista, Tina Thảo Thi, Vĩnh Thích Ăn Ngon, Hoàng Thị Minh Ngọc, Hành trình đi tìm Mỹ Linh, Bay cùng Mạch Khanh, Huỳnh Duy Khương, Vẽ kể chuyện, Vẽ hạnh phúc, Meichan hay TikToker Phương Phương (emmersweet). Độc giả có thể chung tay hội đồng giám khảo chọn ra nhân tố nổi bật nhất ở hạng mục này.

Cổng bình chọn mở đến ngày 24/10. Kết quả vòng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025 dành cho nhà sáng tạo, sản phẩm số, cá nhân/tổ chức vì cộng đồng sẽ dựa trên 50% điểm từ độc giả và 50% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo.

Các đề cử đảm bảo tiêu chí được đăng tải trên website chương trình. Lưu ý, độc giả cần có tài khoản MyVnE để tham gia bỏ phiếu. Một tài khoản được bình chọn tối đa một lần cho mỗi hạng mục giải thưởng.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại TP HCM.

