'Chê vàng 100 triệu, đổ xô đi mua khi lên giá 148 triệu'

Khi tôi mua vàng 100 triệu, nhiều người chê 'đắt, rủi ro'. Đến khi giá vượt 140 triệu, chính họ lại đổ xô đi mua vì 'sợ lỡ cơ hội'.

Hồi tháng 3 năm nay, khi giá vàng miếng SJC chạm mốc 100 triệu đồng một lượng, tôi quyết định mua vào hai lượng. Thời điểm đó, bạn bè, đồng nghiệp ai nghe cũng lắc đầu. Người thì bảo tôi "ném tiền qua cửa sổ", người thì cười rằng "giá cao thế mà cũng mua, khéo mai lại rớt còn 80 triệu". Có người còn đùa: "Ông đu đỉnh của đỉnh rồi".

Thú thật, lúc đó tôi cũng có chút chột dạ. Tôi không phải dân đầu tư chuyên nghiệp, chỉ là người làm văn phòng, dành dụm được chút tiền nhàn rỗi. Tôi mua vàng đơn giản vì tin rằng đây là tài sản giữ giá trong dài hạn, chứ không nhằm "lướt sóng kiếm lời". Nhưng trước những lời chê cười và hoài nghi, đôi lúc tôi cũng tự hỏi liệu mình có "dại" thật không? Rồi tôi quyết định im lặng, cất vàng vào két và tiếp tục cuộc sống như bình thường.

Từ đó đến nay, giá vàng liên tục tăng, và tới hôm nay đã gần cán mốc 148 triệu đồng một lượng. Đi ngang qua một tiệm vàng gần nhà, tôi thấy cảnh tượng người người chen nhau xếp hàng mua vàng, có người còn đứng chờ cả tiếng đồng hồ.

Một người bạn gọi điện cho tôi nói đùa: "Ông bán chưa? Giờ chắc lời to rồi nhỉ?". Tôi chỉ cười, không hả hê, cũng không vội bán. Bởi với tôi, khoản đầu tư ấy không chỉ mang lại lợi nhuận, mà còn cho tôi một bài học lớn: đừng bao giờ ra quyết định dựa trên tâm lý đám đông. Đầu tư không phải là cuộc đua xem ai mua nhanh hơn, mà là ai hiểu rõ mình hơn?

Tôi nhận ra, hầu hết mọi người đều sợ hãi khi giá cao và háo hức khi giá đang tăng - một nghịch lý của tâm lý đám đông. Khi tôi mua vàng 100 triệu, nhiều người cho rằng "đắt, rủi ro". Nhưng đến khi giá vượt 140 triệu, chính họ lại đổ xô đi mua vì "sợ lỡ cơ hội".

Trong đầu tư, điều đáng sợ nhất không phải là thua lỗ, mà là không có chính kiến. Người ta dễ bị cuốn vào những cơn sóng của thị trường, nghe người khác nói liền dao động, thấy người ta mua liền sợ "mất phần", thấy người ta bán liền sợ "ôm hàng". Cuối cùng, họ chẳng hiểu mình đang đầu tư hay chỉ đang chạy theo người khác?

Tôi từng đọc một câu nói rất đúng: "Đám đông thường chỉ đúng ở giai đoạn đầu, nhưng người chiến thắng là người biết dừng đúng lúc". Giá vàng hôm nay cao, ngày mai có thể giảm, không ai biết chắc. Nhưng nếu mình mua bằng hiểu biết và niềm tin vào giá trị lâu dài, thì dù giá lên hay xuống, ta vẫn yên tâm.

Bây giờ, khi nhìn lại, tôi không dám nói mình "cao tay" hay "đầu tư giỏi". Tôi chỉ thấy may mắn vì đã tin vào nhận định của chính mình, thay vì nghe theo lời bàn tán xung quanh. Giá vàng tăng, tôi lời được chút, nhưng cái tôi "lãi" lớn hơn là sự tự tin và kiên định.

Tôi không khuyên ai nên mua hay bán vàng, cũng không cho rằng vàng là kênh đầu tư tốt nhất. Tôi chỉ muốn nói rằng, đầu tư nào cũng cần hiểu rõ, có niềm tin và có chiến lược riêng. Đừng vì vài câu nói của người khác mà lung lay, cũng đừng đợi đến khi mọi người đổ xô làm mới thấy "nên làm theo".

Thị trường không bao giờ thiếu cơ hội, chỉ thiếu những người đủ bình tĩnh để nhận ra chúng. Và với tôi, quyết định "bị chê dại" năm nào lại chính là minh chứng rằng: đôi khi, niềm tin vào bản thân còn đáng giá hơn cả vàng.

Hanh Nguyen