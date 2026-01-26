'Tất tay mua vàng với kỳ vọng giá 200 triệu đồng một lượng'

Đồng nghiệp của tôi vừa quyết định gom toàn bộ tiền tích lũy hơn 600 triệu để mua vàng, mục tiêu chốt lời ở mốc 200 triệu đồng một lượng.

Chỉ trong một tuần từ 19/1 đến 25/1, giá vàng đã tăng gần 10 triệu đồng mỗi lượng. Từ mức quanh 160 triệu, giá nhanh chóng leo lên 170 triệu đồng một lượng, thậm chí có nơi bán ra trên 174 triệu. So với đầu năm trước, giá vàng gần như đã tăng gấp đôi. Chưa khi nào tôi thấy không khí bàn tán về vàng trong văn phòng lại sôi động đến vậy.

Mấy ngày gần đây, câu chuyện phổ biến nhất giờ nghỉ trưa không còn là công việc hay Tết, mà là "vàng còn lên nữa không?". Một đồng nghiệp của tôi quyết định gom toàn bộ tiền tích lũy hơn 600 triệu đồng để tìm cách mua vàng. Anh nói thẳng, "mua bây giờ dù cao nhưng vẫn còn dư địa", mục tiêu là mốc 200 triệu đồng một lượng. Với anh, chậm chân lúc này có thể là bỏ lỡ cơ hội đổi đời.

Tôi hiểu tâm lý đó. Khi một tài sản tăng quá nhanh, nỗi sợ lớn nhất là bị đứng ngoài cuộc chơi. Nhìn giá vàng "nhảy múa" từng ngày, ai cầm tiền mặt chắn hẳn cũng thấy sốt ruột. Nhưng chính sự hưng phấn ấy của thị trường lại khiến tôi dè chừng.

Lịch sử cho thấy, những nhịp tăng nóng thường đi kèm rủi ro điều chỉnh mạnh. Giá vàng không phải lúc nào cũng đi lên theo đường thẳng. Những giai đoạn tăng dựng đứng thường là lúc rủi ro lớn nhất, đặc biệt khi giá đã ở vùng đỉnh lịch sử và tâm lý đám đông bị cuốn theo kỳ vọng. Không ít người mua vàng ở đỉnh cao trước đây đã phải chờ nhiều năm mới hòa vốn.

Một điểm nữa khiến tôi không dám xuống tiền ở thời điểm này là chênh lệch giá mua - bán đang bị giãn rất rộng, có nơi chênh tới vài triệu đồng mỗi lượng. Điều đó đồng nghĩa với việc vừa mua xong, nhà đầu tư đã "lỗ" ngay một khoản không nhỏ. Trong bối cảnh biến động mạnh, chỉ cần giá quay đầu nhẹ, người mua rất khó thoát hàng để có lãi, chưa nói đến mục tiêu "lướt sóng" ngắn hạn.

Với tôi, vàng không phải kênh để làm giàu nhanh. Tôi luôn xem vàng như một hình thức tích lũy và phòng thủ dài hạn, giúp bảo toàn giá trị tài sản trong những giai đoạn bất ổn. Mua vàng đều đặn khi giá hợp lý, nắm giữ lâu dài, chấp nhận lợi nhuận vừa phải nhưng bền vững, đó là cách tiếp cận khiến tôi thấy yên tâm hơn là "đặt cược" toàn bộ tiền tích lũy vào một thời điểm "nóng sốt" như hiện tại.

Có thể giá vàng vẫn sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn, thậm chí đạt mốc 200 triệu đồng như nhiều người kỳ vọng. Nhưng cũng có thể không. Với tôi, bỏ lỡ một nhịp tăng không đáng sợ bằng việc lao vào khi rủi ro đã quá rõ ràng. Đầu tư, suy cho cùng, không chỉ là kiếm tiền, mà còn là quản trị rủi ro và giữ được sự tỉnh táo trước đám đông.

Hoàng Quân