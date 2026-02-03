'5 tỷ đồng gửi tiết kiệm có lợi hơn cố mua nhà để an cư'

Với lãi suất 8%, mỗi tháng tôi nhận về khoảng 33 triệu đồng tiền lãi, trích 13 triệu đi thuê nhà, còn lại vẫn dư 20 triệu để đầu tư.

Nhiều người Việt vẫn quan niệm phải sở hữu nhà và có sổ hồng, sổ đỏ mới là an cư, trong khi ở các nước phát triển, thế hệ "Generation Rent" (thế hệ đi thuê nhà) mới đang phổ biến với tỷ lệ 50-70% người trẻ dưới 35 tuổi lựa chọn thuê nhà để linh hoạt hơn. Việc dồn mọi nguồn lực tài chính lớn để mua nhà hiện nay đặt ra câu hỏi liệu đây là đầu tư hay lãng phí tiền bạc?

Nếu có trong tay 5 tỷ đồng, bạn sẽ làm gì? Tôi xin đặt ra hai trường hợp để có sự so sánh trực quan:

Phương án thứ nhất - mua nhà: Với số tiền 5 tỷ đồng, tôi có thể mua một căn chung cư hai phòng ngủ. Trong khi đó, giá thuê trên thị trường hiện nay khoảng 12-13 triệu đồng một tháng, tức là tỷ suất lợi nhuận chỉ vỏn vẹn 3% một năm.

Phương án thứ hai - gửi tiết kiệm: Với khoản gửi ngân hàng 5 tỷ đồng cùng mức lãi suất 8% (mức kỳ vọng), mỗi tháng tôi có thể nhận về khoảng 33 triệu đồng tiền lãi. Tôi hoàn toàn có thể trích 13 triệu đi thuê chính căn nhà đó để ở và vẫn dư ra 20 triệu mỗi tháng (tương đương 5% một năm) để tái đầu tư hoặc hưởng thụ.

Với tính toán trên, bạn thấy mua nhà hay gửi tiết kiệm có lợi hơn?

Thực tế, muốn biết giá trị thực của bất động sản, chúng ta phải nhìn vào giá thuê nhà. Nếu giá thuê là 12 triệu đồng một tháng thì theo tỷ lệ vàng 6%, căn nhà đó chỉ nên có giá 2,5 tỷ đồng (mức giá tương đương giai đoạn 2019-2020). Vậy chẳng phải chúng ta đang mua sự "an cư" với cái giá gấp đôi giá trị thực của nó hay sao?

Nếu cố mua nhà, tôi sẽ mất đi khoảng 250 triệu một năm tiền lãi so với việc đi thuê nhà và gửi tiết kiệm ngân hàng. Chưa kể nhà ở sau 5-7 năm sẽ xuống cấp tự nhiên, lại phải mất tiền đại tu một lần. Trong khi đó, nếu thuê để ở, tôi chỉ cần thuê căn khác đẹp hơn là xong, việc tu sửa là của chủ nhà. ️

Cuối cùng, "chết rồi, nhà có mang đi được đâu". Nếu để lại một căn nhà cho con cái, chúng có thể tranh chấp, chia chác khó khăn, hoặc phải bán tống bán tháo khi cần tiền gấp. Ngược lại, nếu để lại 5 tỷ đồng tiền mặt, con cái có thể dễ dàng chia, ai cũng vui vẻ, tính thanh khoản lại cực kỳ cao.

Tóm lại, ở thời điểm giá nhà cao như hiện nay, tôi chưa thấy lý do nào thuyết phục để mua nhà. Nếu mục tiêu là tối ưu hóa tài chính và giữ sự linh hoạt cho sự nghiệp, thì tôi tin thuê nhà và dùng vốn để đầu tư là một chiến lược khả thi hơn.

Văn Long