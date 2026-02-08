Cú tát sau hai lần vay nợ 3,5 tỷ mua nhà cho thuê

Khi gần trả xong nợ 1,5 tỷ cho căn nhà đầu tiên, tôi lại liều thêm một lần nữa, vay thêm để mua đất xây dãy trọ gần 2 tỷ.

Tôi và vợ năm nay đều 34 tuổi. Nhìn lại chặng đường 6 năm qua, tôi nhận ra hành trình mua nhà, tích lũy tài sản của mình không hề bằng phẳng, thậm chí có lúc tưởng như chạm đáy. Nhưng chính những va vấp đó khiến tôi hiểu rõ hơn về áp lực, kỷ luật tài chính và giá trị của việc dám đối diện khó khăn.

Năm 28 tuổi, hai vợ chồng tôi mua căn nhà đầu tiên trong một con hẻm chỉ vừa xe ba gác ở quận Tân Phú (TP HCM), giá gần 3 tỷ đồng. Khi đó, chúng tôi vay ngân hàng 1,5 tỷ. Nhà cho thuê được 6 triệu đồng mỗi tháng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thấy người thuê cũng khó khăn, gia đình tôi quyết định vẫn giữ nguyên mức giá cho thuê, không tăng cho tới nay. Khoản tiền đó chỉ đủ góp phần trang trải lãi vay, nhưng với chúng tôi vẫn xem việc có được căn nhà đầu tiên đã là một cột mốc lớn.

Đến năm 32 tuổi, khi gần trả xong nợ căn nhà đầu tiên, tôi lại liều thêm một lần nữa. Vợ chồng tôi vay thêm để mua đất xây dãy trọ ở Đức Hòa, Long An, tổng chi phí gần 2 tỷ đồng. Nhà trọ cho thuê ổn định khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, chưa tính phần chênh lệch từ điện nước. Cuối năm đó, tôi tiếp tục cắm sổ dãy trọ để mua một chiếc ôtô cũ khoảng 400 triệu đồng phục vụ công việc đi lại.

Thời điểm ấy, tôi khá tự tin. Hai nguồn thu từ cho thuê đủ trả lãi ngân hàng, phần gốc đang trong thời gian ân hạn. Tôi từng nghĩ, nếu mọi thứ suôn sẻ, chỉ khoảng ba năm nữa là có thể rút được một sổ đỏ, coi như "ăn nên làm ra".

Nhưng đời không như tính toán trên giấy. Công việc kinh doanh của tôi bất ngờ lao dốc, thua lỗ liên tiếp. Có những đêm, tôi nằm thao thức, lo lắng đến mức chỉ biết khóc thầm. Năm nay, có thể nói là năm tôi gần như không còn đồng dư nào. Áp lực tài chính, trách nhiệm gia đình, nỗi sợ tương lai dồn lại thành gánh nặng vô hình.

Dù vậy, tôi vẫn tự nhủ phải đối diện. Nếu bí bách quá, tôi hoàn toàn có thể bán dãy trọ kia đi để xoay xở. Bán tài sản trong lúc khó khăn không đồng nghĩa với thất bại. Bán đi, tôi vẫn cầm trong tay một khoản tiền, vẫn có thể mua một căn nhỏ hơn, phù hợp hơn, để làm lại từ đầu.

Qua trải nghiệm của mình, tôi nghĩ rằng việc vay mua nhà sớm không chỉ là chuyện đầu tư hay tích lũy, mà còn là cách buộc bản thân làm quen với kỷ luật tài chính, học cách chi tiêu thông minh và chịu đựng những áp lực "không tên" mà nó mang lại. Đồng tiền luôn mất giá theo thời gian, lãi suất tiết kiệm khó đủ để lo cho tương lai dài hạn. Quan trọng là mình hiểu rõ sức mình đến đâu, dám bước, dám chịu và dám điều chỉnh khi cần thiết.

Mari Quy