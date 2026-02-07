'Đầy ải thể xác vì gánh nợ 20 năm vay mua nhà sớm'

Ở nhà thuê mà tài khoản rủng rỉnh, tâm trạng thoải mái còn hơn người vay mua nhà rồi tài chính tháng nào cạn tháng đó vì lo trả nợ.

Đọc bài viết "Tôi vay 1,7 tỷ đồng mua nhà vì đi thuê mười năm mất hơn một tỷ", tôi rất muốn hỏi những người trẻ có cùng quan điểm mua nhà sớm, rằng sau khi mua nhà, các bạn sẽ còn bao nhiêu tài chính để tái đầu tư vào kiến thức, nâng cao giá trị của bản thân? Bởi các bạn đang làm công ăn lương, kiến thức chỉ có thể phù hợp với công việc hiện tại, thì sau 5 năm tới nếu không may bị thất nghiệp, bạn làm gì để tiếp tục trả nợ khoản vay mua nhà trong 15 năm còn lại?

Với những bạn đang phải gánh một khoản nợ mua nhà, tôi dám chắc phần lớn sẽ không dám nhảy việc để có thu nhập cao hơn, vì sợ rủi ro, trong khi không biết sẽ trụ được công việc mới trong bao lâu? Nhỡ may công việc bị gián đoạn giữa chừng thì tiền đâu trả nợ hàng tháng? Khi đó, muốn tăng thu nhập, các bạn chỉ có nước làm thêm nhiều việc sau giờ làm chính thức. Mà làm thêm nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống, sinh hoạt của bản thân và gia đình. Vậy căn nhà có thực sự đáng giá?

Dó đó, quan niệm của tôi là không cố mua nhà sớm bằng mọi giá, kể cả phải gánh một khoản nợ lớn. Thay vào đó, tôi chỉ tìm mua nhà ở những nơi xa trung tâm, có giá phù hợp với khoản tài chính có sẵn, rồi cho thuê lại và lấy khoản đó đi thuê nhà ở gần nơi làm việc. Khoản tài chính lẽ ra phải dùng để trả nợ mua nhà, tôi sẽ dùng nó để tái đầu tư vào kiến thức, để đi đến đâu mình cũng sử dụng để kiếm được tiền. Hoặc tôi có thể đầu tư kiến thức cho con tốt hơn, mua sắm những thứ để phục vụ cuộc sống chất lượng hơn.

Suốt 34 năm qua, tôi cố gắng làm ăn, cũng đã mua được vài căn nhà nhưng không phải bằng tiền vay nợ mà từ khoản tiết kiệm sẵn có. Tôi chưa bao giờ phải chịu áp lực nặng nề vì chuyện vay mượn, dù chỉ một đồng. Ngược lại, tôi còn được bên ngân hàng trả lãi gửi tiết kiệm hàng năm. Nhờ thế, tôi có rất nhiều thời gian để lo cho gia đình, có cuộc sống thoải mái.

Lời khuyên của tôi dành cho các bạn trẻ là khi tài chính chưa đủ tốt thì không cần phải cố mua nhà bằng mọi giá. Quyết định đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, giúp bạn có thêm cơ hội đầu tư cho con cái học tập để sau này tự nuôi thân. Tôi tin rằng, ở bất cứ thời điểm nào, khi bạn có tiền thì ắt sẽ có chỗ ở, đâu cần quan tâm nhà mua hay nhà thuê. Ở nhà thuê mà tài khoản rủng rỉnh, tâm trạng thoải mái còn hơn người vay nợ mua nhà mà tài chính tháng nào cạn tháng đó.

Lúc trẻ cứ thuê nhà ở thành phố để sinh sống và làm việc, lo tích lũy. Lúc lớn tuổi bạn có thể về vùng quê thuê nhà giá rẻ hơn hoặc kiếm mua miếng đất làm căn nhà nhỏ để ở. Như vậy chẳng phải lựa chọn tốt hơn sao? Có nhà hay không, giàu hay nghèo thì đến một lúc nào đó con người ta cũng phải từ giã cõi đời. Thế nên, hãy cứ ưu tiên đến chất lượng cuộc sống ở hiện tại. Chứ chăm chăm mua nhà bằng được rồi sống đến 90 tuổi vẫn không có chất lượng thì chẳng khác nào đầy ải thể xác.

