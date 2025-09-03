Tôi sai lầm khi tiếc tiền mua máy rửa bát cho vợ

'Phí tiền, bày vẽ, máy móc làm sao sạch bằng tay người được?', tôi từng nói vậy khi vợ đề cập đến chuyện mua máy rửa bát.

Ngày trước, tôi cũng giống nhiều người đàn ông khác: nghĩ việc rửa bát chỉ là chuyện nhỏ, ai rảnh thì làm, không có gì đáng than phiền. Thậm chí có lần vợ đề cập đến chuyện mua máy rửa bát, tôi còn gạt đi: "Phí tiền, bày vẽ, cái gì cũng phải tự tay làm mới sạch". Nhưng rồi chính tôi mới là người đổi ý.

Chuyện bắt đầu từ một buổi tối cả đại gia đình tôi tụ tập ăn uống. Ăn xong, tôi ngồi xem tin tức, còn vợ thì loay hoay cả nửa tiếng trong bếp. Tôi để ý thấy tay vợ đỏ ửng vì nước rửa bát, găng thì hỏng nhanh, mà nhà lại đông người nên chậu bát lúc nào cũng chất cao. Nhìn cảnh đó, tôi thấy áy náy.

Lại nhớ đến mẹ cả đời lam lũ, ngoài 60 tuổi rồi vẫn giữ thói quen rửa bát cho cả nhà mỗi khi con cháu tụ tập. Lưng mẹ còng xuống, tay mẹ run mà vẫn không chịu nghỉ. Tôi tự hỏi: tại sao mình có thể mua điện thoại, mua tivi, thậm chí sẵn sàng đổi xe cho tiện lợi, mà lại tiếc một chiếc máy giúp giảm bớt gánh nặng cho vợ, cho mẹ?

Thế là tôi âm thầm tìm hiểu. Ban đầu, tôi khá bỡ ngỡ vì nhiều loại, nhiều giá, rồi lo không hợp với bếp nhỏ của nhà mình. Nhưng sau vài ngày tham khảo, tôi chọn một mẫu máy rửa bát độc lập, vừa tầm, có chức năng sấy khô để bát đĩa sạch và khô ráo luôn. Ngày thợ đến lắp đặt, vợ tôi vừa ngạc nhiên vừa đùa: "Anh mà cũng chủ động mua hả?". Còn mẹ tôi ban đầu bán tín bán nghi: "Máy rửa làm sao sạch bằng tay được?".

Nhưng chỉ sau vài lần sử dụng, cả nhà tôi đều thay đổi suy nghĩ. Bát đĩa sáng loáng, nồi niêu cũng sạch bong, chẳng còn mùi dầu mỡ. Đặc biệt, mọi người không còn phải ngồi khom lưng hàng chục phút bên chậu nước. Ăn xong chỉ cần xếp bát vào máy, bấm nút, thế là xong. Vợ tôi có thêm thời gian skincare, đọc sách. Mẹ tôi thì cười tít mắt: "Đúng là có tuổi rồi, có cái máy đỡ khổ hẳn".

Bản thân tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Việc dọn dẹp sau bữa cơm vốn trước đây là "điểm mù" trong ý thức của tôi, giờ trở thành một phần công việc mà cả nhà đều có thể chia sẻ dễ dàng. Thậm chí, nhờ có máy, tôi cũng thấy việc dọn dẹp bớt nặng nề, sẵn sàng chia sẻ hơn chứ không còn tâm lý "thôi để phụ nữ làm". Không còn cảnh người ăn xong thì ngồi chơi, người thì cắm cúi rửa. Cái máy rửa bát hóa ra không chỉ rửa bát, mà còn rửa đi cả những bực dọc, ấm ức nho nhỏ trong gia đình tôi.

Nhiều người hay bảo: "Rửa bát có gì đâu, mua máy cho phí tiền". Nhưng giờ tôi nghĩ khác: có đáng gì so với công sức, sức khỏe và cả hạnh phúc của người thân? Máy rửa bát không chỉ là chuyện tiện nghi, mà là cách để ta trân trọng thời gian, sức lực của vợ, của mẹ – những người đã lo cho gia đình cả đời.

Với tôi, bỏ tiền mua một chiếc máy rửa bát chính là một khoản đầu tư xứng đáng cho sự công bằng trong gia đình, cho sự thoải mái của người phụ nữ, và cho chính tình cảm gắn kết giữa các thành viên.

Minh