Gia đình Hàn Quốc sang Việt Nam chữa bệnh

TP HCMSau khi đặt lịch qua trang web bệnh viện, gia đình 4 người của chị Ga Young, 39 tuổi, cùng sang Việt Nam hai tuần khám sức khỏe, làm đẹp kết hợp du lịch.

Vợ chồng chị Ga Young và bố mẹ đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 khám sức khỏe tổng quát và Da liễu - Thẩm mỹ Da. Chị Young soi da và lên phác đồ điều trị phối hợp trong một buổi gồm liệu trình trẻ hóa vùng mặt, cổ, thon gọn bắp tay và trị sẹo lồi vùng vai.

BS.CKI Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da, cho biết vết sẹo của chị Ga Young dài khoảng 3 cm, gồ đỏ nhiều trên lưng, gây ngứa và ảnh hưởng thẩm mỹ. Chị được chỉ định tiêm hoạt chất triamcinolone làm thoái hóa mô sợi, giúp sẹo mềm và xẹp dần.

Bác sĩ Dung tiêm triamcinolone điều trị sẹo lồi cho chị Ga Young. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Song song, chị được chỉ định giảm mỡ vùng bắp tay bằng công nghệ HIFU. Sóng siêu âm hội tụ cường độ cao tác động vào mô mỡ dưới da, phá vỡ tế bào mỡ mà không tổn hại hàng rào bảo vệ da, không cần tốn thời gian nghỉ dưỡng. Cùng ngày, chị tiếp tục trẻ hóa gương mặt bằng công nghệ Sofware, với chùm sóng siêu âm song song tác động vào lớp trung bì, kích thích tăng sinh collagen, giúp da săn chắc và cải thiện chảy xệ, không gây đỏ da hay bong tróc.

Sau khoảng hai tuần, vùng sẹo lồi của chị Ga Young mềm hơn, xẹp dần, bắp tay thon gọn, gương mặt săn chắc hơn. Trong quá trình điều trị, chị tranh thủ đi tham quan cùng gia đình.

Mẹ của chị Ga Young được bác sĩ chỉ định trẻ hóa da, giảm chảy xệ vùng mặt và cổ bằng công nghệ HIFU, hiệu quả duy trì 6-9 tháng.

Gia đình chị đăng ký gói khám sức khỏe tổng quát chuyên sâu cho khách quốc tế gồm xét nghiệm máu, siêu âm tổng quát, kiểm tra tim mạch, chức năng gan - thận, hô hấp và tư vấn khám chuyên khoa theo độ tuổi. Kết quả của cả gia đình đều ổn định, không phát hiện bệnh lý nghiêm trọng nào.

Bác sĩ Dung sử dụng HIFU để cải thiện tình trạng da chảy xệ, nâng cơ cho mẹ chị Ga Young. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chị Ga Young cho biết một số dịch vụ như tiêm triamcinolone hay botox ở Việt Nam chi phí thấp hơn Hàn Quốc, các công nghệ cao như HIFU rẻ hơn gần một nửa, dao động khoảng 14-20 triệu đồng mỗi buổi. Chi phí gói khám tổng quát chuyên sâu dao động khoảng 10 triệu đồng mỗi người, tùy độ tuổi và nhu cầu cá thể hóa, thấp hơn đáng kể so với tại Hàn Quốc.

Theo Cục Khám Chữa bệnh, Bộ Y tế, trung bình mỗi năm có hơn 300.000 Việt kiều và người nước ngoài đến Việt Nam khám chữa bệnh. Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh mỗi năm tiếp đón hơn 12.000 lượt kiều bào và người nước ngoài. Riêng nhóm làm đẹp nội khoa năm 2025 ghi nhận gần 800 khách quốc tế, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu từ Mỹ, Canada, Pháp, Australia, Nhật, Hàn Quốc, Campuchia...

BS.CKII Trần Thị Thanh Trúc, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, cho biết xu hướng du khách đến khám chữa bệnh, hoặc kết hợp du lịch tại Việt Nam ngày càng rõ nét, tăng nhiều nhất vào dịp cuối năm. Bên cạnh chi phí hợp lý, trang thiết bị hiện đại, trình độ chuyên môn của bác sĩ, cá thể hóa phác đồ điều trị, thời gian khám chữa bệnh linh hoạt và nhanh chóng là những yếu tố thu hút người bệnh quốc tế. Sau khi hoàn tất điều trị, bệnh nhân cũng được hỗ trợ các thủ tục và phương tiện y tế cần thiết để trở về nước an toàn.

Bác sĩ lưu ý để tối ưu thời gian lưu trú, bệnh nhân quốc tế nên chủ động đặt lịch hẹn trước qua hệ thống trực tuyến, cung cấp thông tin tình trạng sức khỏe và nhu cầu điều trị. Dựa vào đó, bác sĩ xây dựng phác đồ và sắp xếp lịch điều trị cá thể hóa ngay từ đầu, hạn chế chờ đợi, tránh trùng lặp các chỉ định.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi