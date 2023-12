Eras Tour của Taylor Swift lập kỷ lục Guinness

Eras Tour của Taylor Swift hiện là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất từ trước đến nay, vượt qua một tỷ USD.

Guinness công bố kỷ lục ngày 12/12, dựa trên nguồn thống kê Pollstar. Tour hiện thu về 1,04 tỷ USD sau hơn 60 buổi diễn ở năm nước gồm Mỹ, Canada, Mexico, Argentina và Brazil - vượt kỷ lục 939 triệu USD của Elton John với 328 đêm nhạc.

Eras Tour bắt đầu hồi tháng 3 và dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm sau, sẽ tổ chức ở nhiều nước châu Âu và châu Á, tổng cộng 151 show. Tính trung bình, mỗi buổi diễn hút hơn 70 nghìn khán giả, thu về 17 triệu USD, mỗi vé có giá khoảng 238 USD. Cho tới nay, chuyến lưu diễn bán được 4,3 triệu vé, có thể thu về hơn 2 tỷ USD khi kết thúc.

Trước đó, Renaissance World Tour của Beyonce là tour của nữ nghệ sĩ có doanh thu cao nhất, kiếm 579 triệu USD sau năm tháng tổ chức. Chuyến lưu diễn của Taylor Swift có doanh thu cao hơn tour năm nay của Beyonce và Bruce Springsteen cộng lại.

Taylor được gọi là biểu tượng "quyền lực mềm" nhờ thành công vang dội của Eras Tour - mô tả toàn bộ sự nghiệp và được đầu tư nhất. Cô bắt đầu luyện tập trước buổi diễn đầu sáu tháng, vừa tập ở máy chạy bộ vừa hát to loạt ca khúc, bài có tiết tấu nhanh sẽ chạy nhanh và ngược lại. Taylor cũng dành ba tháng để tập nhảy. Mỗi đêm nhạc, trong hơn ba tiếng rưỡi, ca sĩ biểu diễn khoảng 44 ca khúc và hai bài không có trong list để tạo bất ngờ, thay 16 trang phục.

Ca sĩ chăm chút show giống một sàn trình diễn Broadway, sân khấu, màn hình, vũ đạo, âm thanh có chất lượng tốt. Những yếu tố gồm ánh sáng, hiệu ứng sân khấu, đạo cụ, bối cảnh, trang phục đều đẹp mắt và làm bật tinh thần của 10 album.

The Economic Times nhận xét chuyến lưu diễn đưa người hâm mộ qua nhiều cung bậc cảm xúc, tri ân từng thời kỳ trong 17 năm làm nghề. Khán giả Grinnie Low nói: "Suốt buổi hòa nhạc, tôi được đưa đến 10 thế giới khác nhau".

Theo Washington Post, Taylor giúp những nơi cô đến hút khách du lịch, góp phần tạo ra khoảng 5,7 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ. Các chính trị gia của nhiều nước mong sự xuất hiện của cô, nhiều địa điểm tạm thời đổi tên nhằm tri ân ca sĩ. Time cho biết mỗi thành phố cô biểu diễn, kinh tế lập tức tăng trưởng, khách sạn và nhà hàng hút khách. Các hàng hóa và sản phẩm liên quan mang lại cho ca sĩ khoảng 200 triệu USD.

Phim về chuyến lưu diễn của Taylor cũng tạo ra kỷ lục tại phòng vé. Theo Box Office Mojo, The Eras Tour thu về gần 250 triệu USD, phá vỡ kỷ lục đặt vé trước của bom tấn Spider-Man: No Way Home (2021). Dự án lãi nhiều lần so với kinh phí sản xuất 10 đến 20 triệu USD, ca sĩ không phải chia lợi nhuận với hãng phim bởi cô tự sản xuất và phân phối qua rạp AMC Theaters.

Năm qua, cô liên tục thắng lớn sau khi tái thu âm album 1989: Phá vỡ kỷ lục và nhận bảy đề cử tại Grammy 2024, giành giải chín hạng mục MTV VMAs 2023, là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất năm trên Apple Music và Spotify, có nhiều album nhất trên bảng xếp hạng Billboard 200. Sự trở lại của ca sĩ khuấy động làng nhạc và khiến nhiều fan mong chờ, hơn 200 người hâm mộ cắm trại trong lều suốt 5 tháng để có cơ hội đứng hàng đầu trong concert của ca sĩ.

Taylor Swift, 34 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 12 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, cô ra mắt các album được tái thu âm như Fearless, Red, 1989. Hiện cô có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD, được Time chọn là "Nhân vật của năm".

Kỷ lục Guinness là danh sách các thành tích độc đáo và chưa thể vượt qua trong nhiều lĩnh vực khác nhau, được công nhận và cập nhật hàng năm. Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness ra đời năm 1759.

