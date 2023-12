Lý do Eras Tour của Taylor Swift 'càn quét' thế giới

Các chuyên gia nói Eras Tour thành công nhờ Taylor Swift xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh thông minh, đầu tư kỹ các yếu tố trong show.

Hôm 27/11, Taylor Swift kết thúc chuyến lưu diễn năm nay tại São Paulo, Brazil. Trên trang web, ca sĩ thông báo tiếp tục tour vào tháng 2/2024, mở màn ở Tokyo, Nhật Bản. Eras Tour bắt đầu hồi tháng 3, hiện đã tổ chức ở năm nước gồm Mỹ, Canada, Mexico, Argentina và Brazil với hơn 60 buổi diễn, trung bình hơn ba tiếng mỗi show. Tour dự kiến kết thúc tháng 12 năm sau, tổ chức ở nhiều nước châu Âu và châu Á.

Forbes cho biết show thu về khoảng 14 triệu USD mỗi đêm, các chuyên gia ước tính doanh thu của tour có thể đạt hơn 4 tỷ USD vào cuối năm sau. Theo công ty nghiên cứu AskPro, Taylor giúp những nơi cô đến hút khách du lịch, góp phần tạo ra 5,7 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.

Taylor Swift biểu diễn ở Argentina. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Hồi tháng 10, Taylor thành tỷ phú nhờ thành công của Eras Tour và đạt 2,2 tỷ USD sau các buổi diễn ở Bắc Mỹ - vượt kỷ lục 939 triệu USD của Elton John. Ca sĩ thu về khoảng 85% tổng tiền bán vé - tỷ lệ cao và hiếm người làm được trong ngành âm nhạc.

Washington Post nói Taylor vừa là nữ doanh nhân thiên tài và nghệ sĩ biểu diễn. Giới chuyên môn và nhiều trang báo nhận định Eras Tour "càn quét" thế giới nhờ sự đầu tư và chiến lược xây dựng hình ảnh thông minh.

Theo Variery, Eras Tour mô tả toàn bộ sự nghiệp của Taylor và được đầu tư nhất. Ca sĩ chăm chút show giống một sàn trình diễn Broadway, sân khấu, màn hình, vũ đạo, âm thanh có chất lượng tốt. Mỗi đêm nhạc, ca sĩ biểu diễn khoảng 44 ca khúc và hai bài không có trong list để tạo bất ngờ. Cô cống hiến cho từng màn trình diễn, phô bày khả năng vũ đạo, chơi nhạc cụ và giọng hát truyền cảm.

Tổng hợp các khoảnh khắc của Taylor Swift ở Eras Tour Một số khoảnh khắc của Taylor Swift ở Eras Tour. Video: Instagram Taylor Swift

Những yếu tố gồm ánh sáng, hiệu ứng sân khấu, đạo cụ, bối cảnh đều đẹp mắt và làm bật tinh thần của 10 album. Mở đầu show, Taylor thể hiện sự ngọt ngào khi hát và chơi guitar các bản tình ca trong Lover dưới ánh đèn hồng. Tiếp đó, ca sĩ và sân khấu nổi bật cùng tông màu vàng lúc hát Fearless, nhấn mạnh vẻ mạnh mẽ.

Khi biểu diễn Evermore, Taylor ngồi đánh đàn piano phủ rêu, hình ảnh khu rừng và cây sồi bao quanh, tạo nên bầu không khí ma mị. Hay bằng cách đứng trên bục cao màu đỏ và diện đồ cùng tông, ca sĩ truyền tải cơn thịnh nộ trong cuộc sống cũng như niềm đam mê cháy bỏng với nghề qua Red.

The Economic Times nhận xét chuyến lưu diễn đưa người hâm mộ qua nhiều cung bậc cảm xúc, tri ân từng thời kỳ trong 17 năm làm nghề. Khán giả Grinnie Low nói: "Suốt buổi hòa nhạc, tôi được đưa đến 10 thế giới khác nhau".

Sân khấu của show ở Nashville. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Trang phục của ca sĩ cũng được thiết kế nhằm thể hiện phong cách của từng giai đoạn. Cô mặc đồ của các hãng như Atelier Versace, Roberto Cavalli, Etro, Elie Saab, Nicole + Felicia, Alberta Ferretti, nhiều bộ tốn hơn 300 giờ để hoàn thành.

Trên sân khấu, ca sĩ tỏa sáng với những bộ cánh lấp lánh và tôn dáng. Khi trình diễn ca khúc ngọt ngào như Enchanted, cô diện váy bồng bềnh. Lúc hát các bản pop sôi động, Taylor mặc bodysuit tươi sáng. Taylor cũng tham gia các công đoạn thiết kế để đảm bảo đồ của mình và vũ công, sân khấu sẽ hài hòa.

Taylor Swift mặc váy của Nicole + Felicia, đính hơn 200.000 hạt sequin và pha lê, được khâu bằng tay. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia nói chiến lược quảng bá và xây dựng hình ảnh thông minh của Taylor giúp tour gây chú ý. Ca sĩ đã tận dụng triệt để mạng xã hội để quảng bá tour diễn, liên tục đăng hình ảnh, video và lịch trình liên quan.

Cô còn phát hành phim nhằm nâng độ nhận diện của chuyến lưu diễn. Theo Box Office Mojo, The Eras Tour thu về gần 250 triệu USD ở phòng vé, phá vỡ kỷ lục đặt vé trước của bom tấn Spider-Man: No Way Home (2021). Dự án lãi nhiều lần so với kinh phí sản xuất 10 đến 20 triệu USD, ca sĩ không phải chia lợi nhuận với hãng phim bởi cô tự sản xuất và phân phối qua rạp AMC Theaters.

Tác phẩm giúp concert tăng thêm khoảng 93 triệu USD mỗi đêm nhạc. Ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác, người xem cùng hát, nhún nhảy, bật đèn flash như đang trực tiếp tham gia concert.

Khán giả hát "Don't Blame Me" tại sân vận động Nissan Stadium Khán giả cùng hát "Don't Blame Me" tại sân vận động Nissan Stadium. Video: TikTok frannie_hogan

Chuyên gia âm nhạc Nathan Bubbard nói: "Taylor là giám đốc tiếp thị hàng đầu trong lịch sử âm nhạc. Cô ấy nhận thức sâu sắc về thương hiệu cá nhân".

Tình cảm khăng khít giữa Taylor với fan giúp Eras Tour gây sốt. Giáo sư Alexandra Gold của Harvard cho biết những bài hát của ca sĩ xoáy trúng cảm xúc về tình yêu, bạn bè và các mối quan hệ của người nghe ở nhiều độ tuổi. Nhiều fan lớn lên cùng những ca từ đó, dắt theo con dự concert của thần tượng.

Trên Psychology Today, các nhà nghiên cứu cho biết cảm giác được thấu hiểu sẽ tạo ra kết nối chặt chẽ, từ đó Taylor xây dựng lòng tin với người nghe. Mọi người không chỉ xem show, họ trở thành người đồng diễn. Nhà thơ Stephanie Burt nói: "Cô ấy có khả năng cảm nhạc và năng khiếu sáng tác tuyệt vời. Lời bài hát của Taylor có thể in sâu vào tâm trí bạn và vẽ nên nhiều câu chuyện".

Ca sĩ giao lưu với fan khi biểu diễn ở Mexico. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Taylor tâm sự với fan ở tour: "Tôi viết về những điều gì đã trải qua trong cuộc sống và cảm thấy rất xúc động. Tôi từng nghĩ rằng mình là người duy nhất cảm thấy vậy cho đến khi các bạn hát vang lời nhạc và tôi không còn cô đơn nữa".

Đáp trả tình cảm của ca sĩ, mỗi đêm nhạc, hơn 70.000 fan la hét, vỗ tay để ủng hộ thần tượng. Theo một nghiên cứu, các khán giả ở show Seattle đã làm rung chuyển mặt đất tương đương động đất 2,3 độ. Nhiều sao tới xem show như Emma Watson, Cara Delevingne, Selena Gomez, Julia Robert.

Taylor Swift hát "Wildest Dream" Taylor Swift hát "Wildest Dream". Video: Instagram Taylor Swift

Variety ví thành công của ca sĩ giống hiện tượng Beatlemania - thời kỳ người hâm mộ "phát cuồng" vì The Beatles. Taylor có chung công thức thành công với nhóm khi rút lui khỏi sân khấu 5 năm để tập trung tạo ra sản phẩm chất lượng. Cô thử nghiệm thể loại indie folk và alternative rock, từ đó hút thêm bộ phận người nghe mới.

Sau thời gian dài kín tiếng, từ lúc ra mắt album Midnights tháng 10/2022, Taylor sử dụng tốt chiến lược phủ sóng truyền thông khi thường xuyên cập nhật mạng xã hội. Nhiều ca khúc của Taylor nổi tiếng trở lại sau khi cô tái thu âm với phiên bản Taylor's Versions.

Cô liên tục thắng lớn: phá vỡ kỷ lục và nhận bảy đề cử tại Grammy 2024, giành giải chín hạng mục MTV VMAs 2023, là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất năm trên Apple Music và Spotify. Sự trở lại của ca sĩ khuấy động làng nhạc và khiến nhiều fan mong chờ, hơn 200 người hâm mộ cắm trại trong lều suốt 5 tháng để có cơ hội đứng hàng đầu trong concert của ca sĩ.

Variety nói ca sĩ 34 tuổi hiện đạt đỉnh và sẽ phát triển, những bản nhạc ngày càng thể hiện sự trau chuốt và thông minh. Cô khẳng định bản thân là một nghệ sĩ xuất sắc, ở vị thế không ai có thể sánh bằng trong làng nhạc hiện tại.

Thanh Giang (theo The Economic Times, Variety, The Washington Post)