Phim concert của Taylor Swift phá kỷ lục bom tấn Marvel

"The Eras Tour" - phim về tour diễn của Taylor Swift - phá kỷ lục đặt vé trước của bom tấn "Spider-Man: No Way Home".

Theo CBS, bộ phim - dự kiến ra rạp ngày 13/10 - đạt 26 triệu USD cho lượng vé đặt trước trong một ngày ở Bắc Mỹ, tính riêng trên hệ thống rạp chiếu AMC. Kỷ lục trước đó thuộc về Spider-Man: No Way Home - bom tấn Marvel, ra mắt năm 2021 - với 16,9 triệu USD. Nếu tính thêm các cụm rạp khác, phim Taylor Swift thu về 37 triệu USD trong ngày đầu đặt vé, vượt thành tích của Star Wars: The Force Awakens (2015).

Trailer phim concert của Taylor Swift Trailer phim concert của Taylor Swift. Video: YouTube Taylor Swift

The Eras Tour dự kiến đạt doanh thu 100 triệu USD ở tuần đầu công chiếu toàn cầu, phá kỷ lục ở thể loại phim concert do Justin Bieber từng nắm giữ năm 2011. Nhiều tác phẩm từng lên lịch chiếu cùng thời điểm với Taylor Swift đã phải đổi lịch phát hành, như The Exorcist: Believer (chiếu sớm hơn một tuần), What Happens Later (dời thêm ba tuần).

Eras Tour đã diễn ra 5 tháng, kéo dài đến cuối năm 2024. Sự kiện là chuyến lưu diễn thứ sáu nhằm quảng bá tất cả đĩa nhạc Taylor Swift từng ra mắt, bao gồm album mới nhất Midnights (2022). Chuyến lưu diễn được miêu tả là "hành trình đi xuyên các kỷ nguyên âm nhạc của bản thân".

Quan chức Cục Dự trữ liên bang đánh giá tour thúc đẩy kinh tế địa phương, đặc biệt là nhà hàng và khách sạn. Theo nhóm nghiên cứu trực tuyến QuestionPro, các đêm diễn của Taylor Swift tại những thành phố ở Mỹ tạo ra tác động kinh tế trị giá 5 tỷ USD, nhiều hơn tổng sản phẩm quốc nội của 50 quốc gia.

Taylor Swift biểu diễn mở màn trong Eras Tour. Ảnh: Instagram Taylor Swift

TMZ cho biết các buổi diễn toàn quốc của Taylor đã mang về doanh thu xấp xỉ một tỷ USD. Eras Tour dự tính đạt 1,4 tỷ USD khi kết thúc vào năm 2024, trở thành tour đầu tiên của một nghệ sĩ có doanh thu vượt mốc tỷ USD.

Taylor Swift 33 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Swift nhận về 12 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, cô ra mắt các album được tái thu âm như Fearless, Red. Ca sĩ phát hành Speak Now (Taylor’s Version) vào ngày 7/7.

Mai Nhật