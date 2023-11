Fan dựng lều trước hàng tháng, giữ chỗ concert Taylor Swift

ArgentinaHơn 200 người hâm mộ Taylor Swift cắm trại trong lều suốt 5 tháng để có cơ hội đứng hàng đầu trong concert của ca sĩ.

Ngôi sao người Mỹ sẽ biểu diễn ở Buenos Aires ngày 9, 10, 11/11. Theo Pitchfork, fan của cô đã dựng bốn căn lều gần sân vận động Estadio River Plate từ tháng 6. Họ đều đã mua được vé, muốn chắc chắn được đến gần sân khấu. Do concert ở các sân vận động chỉ chia hạng vé theo khu vực, không có số cụ thể, vị trí đứng phụ thuộc vào việc họ có mặt sớm, xếp hàng giữ chỗ.

Những căn lều nằm cạnh một cánh cổng khóa không được sử dụng, thuộc về một câu lạc bộ cưỡi ngựa. Người đứng đầu hội fan cho biết mỗi lều có khoảng 60 người luân phiên ở. Họ đều trên 18 tuổi theo quy định của nhóm, đa số là nữ. Người quản lý lập một bảng theo dõi thời gian của mỗi thành viên. Số giờ ở trong lều càng cao, họ càng có cơ hội được ưu tiên xếp hàng đầu. Một người tên Carmen cho biết đã dành 300 giờ, tương đương 12 ngày rưỡi.

Một fan 21 tuổi nói: "Chúng tôi đã ở đây được 5 tháng. Tôi thường nói với bố rằng mình đang uống rượu ở công viên, đến thăm bạn sống gần sân vận động". Cô yêu cầu giấu tên vì không muốn gia đình phát hiện. Irina, 20 tuổi, nói rằng mẹ cô cho con đi cắm trại thoải mái, miễn là không bị điểm kém ở trường đại học.

Bốn căn lều được dựng ở một góc phía sau cổng sân vận động Estadio River Plate. Ảnh: Pitchfork

Những người trong lều đến cửa hàng tiện lợi, trạm xăng ở gần đó để nghỉ ngơi, tắm giặt và ăn nhanh. Một số đặt đồ ăn qua dịch vụ giao hàng đến lều. Để giết thời gian, họ cùng nhau học, làm vòng tay tình bạn, trò chuyện. Đôi khi, họ rời lều, tham gia các sự kiện liên quan thần tượng ở quán bar.

Khi trời mưa, họ thường kê các bậc kệ để tránh ngập. Về vấn đề an toàn, một người cho biết cảnh sát trong khu vực đều khá thân thiện và hỗ trợ họ. Trong những ngày có bóng đá, lực lượng an ninh dựng hàng rào bảo vệ các căn lều, cử một sĩ quan canh gác. Đôi lúc, một số người hâm mộ bóng đá tỏ ra ác cảm với nhóm fan này, nhưng không có xô xát xảy ra. Nhiều người dân cũng khó chịu với việc họ cắm trại dài ngày. Thỉnh thoảng, một số người hét vào lều lúc nửa đêm.

Debora và Sofia là hai người nhận giữ chỗ thuê cho những người hâm mộ khác ở tỉnh xa. Sofia nói: "Tôi đã cắm trại từ buổi diễn của One Direction ở Sân vận động Vélez Sarsfield năm 2014. Đạt kết quả mỹ mãn sau nhiều buổi diễn, tôi tiếp tục làm việc này và giúp những người khác". Họ thu 700 Peso Argentina một giờ, tương đương 2 USD.

Việc dựng lều xếp chỗ xem concert xưa nay không hiếm. Tuy nhiên, chưa từng có fan nghệ sĩ nào tranh chỗ trước hàng tháng như fan của Taylor Swift. Năm 2018, khi BTS tổ chức concert ở Citi Field, New York, Mỹ, hàng trăm fan dựng lều trước đó khoảng một tuần. Các fan EXO từng dựng lều ở mọi địa điểm nhóm nhạc có lịch trình biểu diễn, ghi hình, dẫn đến bị nhiều đài truyền hình cấm cửa.

Taylor Swift ở buổi ra mắt phim concert "The Eras Tour" hôm 11/10 ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Reuters

Ba buổi diễn nằm trong chuỗi The Eras Tour đang gây bão toàn cầu. Sau khi hát ở Argentina, Taylor Swift sẽ có năm buổi diễn ở Brazil. Sau đó, cô sẽ mang tour sang châu Á, châu Âu, Australia vào năm sau.

Eras Tour đã diễn ra 5 tháng, kéo dài đến cuối năm 2024. Sự kiện là chuyến lưu diễn thứ sáu nhằm quảng bá tất cả đĩa nhạc Taylor Swift từng ra mắt, bao gồm album mới nhất Midnights (2022). Chuyến lưu diễn được miêu tả là "hành trình đi xuyên các kỷ nguyên âm nhạc của bản thân".

Quan chức Cục Dự trữ liên bang đánh giá tour thúc đẩy kinh tế địa phương, đặc biệt là nhà hàng và khách sạn. Theo nhóm nghiên cứu trực tuyến QuestionPro, các đêm diễn của Taylor Swift tại những thành phố ở Mỹ tạo ra tác động kinh tế trị giá 5 tỷ USD, nhiều hơn tổng sản phẩm quốc nội của 50 quốc gia.

Dữ liệu khảo sát công ty nghiên cứu AskPro cung cấp riêng cho CNN hồi tháng 8 cho thấy The Eras Tour thu về khoảng 2,2 tỷ USD doanh thu bán vé ở Bắc Mỹ, giúp cô đứng vào hàng tỷ phú. Trên New York Post, nhà phân tích tài chính Callie Cox nói mỗi cuối tuần, những thành phố nơi ca sĩ diễn thu về hàng triệu USD. Khách du lịch đổ về nhiều hơn bình thường, dẫn đến nhu cầu khách sạn, nhà hàng tăng đột biến.

The Eras Tour - phim về tour diễn của Taylor Swift - phá kỷ lục của bom tấn Spider-Man: No Way Home, đạt 26 triệu USD cho lượng vé đặt trước.

Taylor Swift là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Swift nhận về 12 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, cô ra mắt các album được tái thu âm như Fearless, Red, 1989.

Trailer 'Taylor Swift: The Eras Tour' Trailer phim concert của Taylor Swift. Video: YouTube Taylor Swift

Thanh Thanh (theo Pitchfork)