Taylor Swift phá kỷ lục đề cử Grammy 2024

Taylor Swift tranh giải sáu hạng mục tại Grammy 2024, phá kỷ lục nhận được nhiều đề cử "Ca khúc của năm" nhất lịch sử.

Cô nhận được đề cử Ca khúc của năm với Anti-Hero, nâng tổng số lần tranh giải ở hạng mục này là bảy lần, vượt qua hai huyền thoại Paul McCartney và Lionel Richie. Năm đề cử còn lại của cô gồm Album của năm (Midnights), Ghi âm của năm (Anti-Hero), Album nhạc pop xuất sắc (Midnights), Ca khúc nhạc pop nhóm/song ca xuất sắc (Karma bản remix cùng Ice Spice), Đơn ca nhạc pop xuất sắc (Anti-Hero).

Taylor Swift tại "The Eras Tour" - chuỗi lưu diễn tỷ USD của cô. Ảnh: Taylor Swift Insgram

Taylor Swift cũng đứng trước cơ hội phá kỷ lục nghệ sĩ nhận được nhiều giải Album của năm. Cô từng đạt ba tượng vàng ở hạng mục này, ngang với thành tích của Frank Sinatra, Paul Simon và Stevie Wonder.

Giọng ca 34 tuổi đạt nhiều thành tựu với chuỗi hoạt động âm nhạc từ đầu năm đến nay. The Eras Tour. - tour diễn của Taylor Swift - thu về khoảng 2,2 tỷ USD doanh thu bán vé ở Bắc Mỹ, giúp cô đứng vào hàng tỷ phú. The Eras Tour Movie - phim về tour diễn của Taylor Swift - phá kỷ lục của bom tấn Spider-Man: No Way Home, đạt 26 triệu USD cho lượng vé đặt trước. Sau ba tuần công chiếu, phim thu về hơn 200 triệu USD toàn cầu. 1989 (Taylor's Version) - album tái thu âm của cô, phát hành cuối tháng 10 - đạt 1,6 triệu bản tiêu thụ tuần đầu, cao nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift.

MV 'Anti-Hero' - Taylor Swift MV 'Anti-Hero' của Taylor Swift. Video: YouTube Taylor Swift

Ca sĩ SZA dẫn đầu Grammy 2024 với chín đề cử cho album SOS và bản hit Kill Bill. Trước đó, cô từng một lần đạt giải trong tổng số 24 đề cử. Billie Eilish, Miley Cyrus và Olivia Rodrigo cũng là những cái tên gây chú ý trong kỳ giải sắp tới, với sáu đề cử cho mỗi người.

Một người Việt góp mặt ở hạng mục Best boxed or special limited edition package (Thiết kế ấn phẩm đặc biệt) cho album Gieo của ban nhạc Ngọt, do Duy Đào làm giám đốc nghệ thuật. Duy Đào xúc động khi được đề cử giải thưởng danh giá với vai trò chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế cho album. Trên trang cá nhân, anh cảm ơn Ngọt đã luôn tin tưởng, kiên nhẫn, tạo cảm hứng cho anh sáng tạo.

* Đề cử của bốn hạng mục chính tại Grammy

Lễ trao giải Grammy lần thứ 66 diễn ra vào ngày 4/2/2024 tại thành phố Los Angeles, Mỹ. Giải giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc.

Tam Kỳ