Taylor Swift được chọn là 'Nhân vật của năm'

Nghệ sĩ Taylor Swift, 33 tuổi, được Time chọn là "Nhân vật của năm" nhờ thành công rực rỡ trong âm nhạc, là biểu tượng "quyền lực mềm" của nước Mỹ.

Taylor Swift trở thành nghệ sĩ đầu tiên được trao danh hiệu, ngày 5/12. Những năm trước, nhân vật được tôn vinh chủ yếu là nam giới, hoạt động ở lĩnh vực chính trị, xã hội.

Theo tổng biên tập Time Sam Jacobs, 2023 là thời điểm Swift đạt được thành công khi hài hòa cả yếu tố nghệ thuật và thương mại. Nhà báo ví von cô giống như nguồn ánh sáng tích cực trong một năm thế giới có nhiều khoảng tối bởi chiến tranh, chia cắt.

"Trong năm 2023, các nhà lãnh đạo đã cạnh tranh để đưa The Eras Tour đến thành phố của họ. Swift đã trở thành một biểu tượng của quyền lực mềm ở Mỹ. Một nhà ngoại giao đã nói với tôi rằng việc cô ấy đồng ý biểu diễn ở quê hương họ có ý nghĩa như thế nào", Sam Jacobs viết.

Taylor Swift trên tạp chí Time, công bố hôm 5/12. Ảnh: Time

Năm 2023, cô có ba album đoạt quán quân Billboard. The Eras Tour "càn quét" khắp các thành phố ở nước Mỹ, hứa hẹn gây bão ở châu Á, châu Âu. Nữ ca sĩ cũng được Forbes xác nhận trở thành tỷ phú, với tài sản 1,1 tỷ USD. Âm nhạc của cô được đưa vào giảng dạy, nghiên cứu ở nhiều trường đại học.

"Vì đã xây dựng một thế giới của riêng mình thành nơi dành cho rất nhiều người, vì đã biến câu chuyện của bản thân thành cổ tích, vì đã mang lại niềm vui cho một xã hội đang rất cần điều đó, Taylor Swift đã trở thành Nhân vật của năm 2023", Time kết luận.

Danh sách đề cử năm nay có những tên tuổi quen thuộc, như: Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, CEO Open AI Sam Altman, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Vua Charles III của Anh, Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), các công tố viên đã cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Trump.

Trước đó một ngày, Taylor Swift cũng được chọn vào danh sách 25 Người hấp dẫn nhất năm của People.

Taylor Swift là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, có sản phẩm đầu tay năm 2006. Từ "công chúa nhạc đồng quê", cô dần thay đổi hình ảnh, trở thành hiện tượng toàn cầu với các album đậm chất pop như 1989 (2014), Reputation (2017).

Sau 17 năm hoạt động, ca sĩ hiện có 10 album, 12 giải Grammy. Cô được yêu thích bởi tổng hòa nhiều yếu tố: Giọng hát hay, khả năng viết lời, sáng tác nhạc, biểu diễn trên sân khấu tốt, ngoại hình đẹp. Chris Leyden, giám đốc tiếp thị tăng trưởng của nền tảng bán vé SeatGeek, nói Taylor Swift là một "hiện tượng kinh tế".

Chuyến lưu diễn The Eras Tour của cô đóng góp 4,3 tỷ USD vào tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Mỹ trong 53 ngày. Giá vé trung bình của concert là 25 USD, nhưng thường được bán cao gấp vài lần trên các "chợ đen". Chuyên gia của Bloomberg nhận xét: "Swift đã phát triển từ một hiện tượng nhạc pop country tuổi teen thành một người nổi tiếng thế giới, đồng thời duy trì hình ảnh cô gái nghiêm túc với cây đàn guitar, bất chấp nền công nghiệp đằng sau cô ấy". Trong bài phỏng vấn trên Time, Swift nói: "Tôi đã bị dư luận nâng lên rồi dìm xuống nhiều lần trong 20 năm qua. Có cảm giác như khoảnh khắc đột phá trong sự nghiệp của tôi diễn ra ở tuổi 33. Và lần đầu tiên trong đời, tôi đủ cứng rắn về mặt tinh thần để đương đầu với những gì xảy ra".

Tổng hợp các khoảnh khắc của Taylor Swift ở Eras Tour Một số khoảnh khắc của Taylor Swift ở Eras Tour. Video: Instagram Taylor Swift

Năm ngoái, Tổng thống Volodymyr Zelensky và "tinh thần Ukraine" là Nhân vật của năm. Năm 2021, danh hiệu thuộc về tỷ phú Elon Musk với kế hoạch đưa nhân loại rời Trái Đất. Năm 2020, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris được trao danh hiệu này vì "thay đổi câu chuyện của nước Mỹ". Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump được chọn làm Nhân vật của năm 2016 với lời bình "Tổng thống của nước Mỹ chia rẽ".

Tạp chí Time bắt đầu bình chọn "Người đàn ông của năm" (Man of the Year) từ năm 1927. Truyền thống này sau đó thay đổi, không chỉ bình chọn cá nhân mà còn xét đến ảnh hưởng của các nhóm, phong trào hoặc ý tưởng có tác động lớn nhất với thế giới trong từng năm. Danh hiệu này được đổi thành "Nhân vật của năm" (Person of the Year) kể từ năm 1999.

Trong lịch sử, một số phụ nữ từng được vinh danh là Nữ hoàng Elizabeth II (1952), Cựu Tổng thống Philippines Corazon Aquino (1986), Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel (2015), nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg (2019).

Thanh Thanh (theo Time)