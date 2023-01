Dương vật sẫm màu có phải dấu hiệu bệnh?

Dương vật sẫm màu hơn so với vùng da khác của cơ thể là bình thường, nhưng nếu xảy ra đột ngột kèm cảm giác sưng, đau… có thể là biểu hiện của bệnh lý nghiêm trọng.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết Niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học (Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh TP HCM) cho hay, dương vật sẫm màu do nhiều nguyên nhân như di truyền, tăng sắc tố ở dương vật theo thời gian... Nếu tình trạng dương vật đột ngột sẫm màu, đi kèm các biểu hiện sưng, đau, đi tiểu ra máu, tiểu buốt... thì cần đi khám chuyên khoa Tiết niệu - Nam học càng sớm càng tốt để khắc phục những vấn đề sức khỏe hiện tại của "cậu nhỏ". Những loại bệnh có thể gây ra biểu hiện dương vật sẫm màu bao gồm:

Nam giới cần đi khám chuyên khoa Nam học - Tiết niệu khi thấy dương vật đổi màu đi kèm các biểu hiện đau, sưng... Ảnh: Freepik

Tiểu đường: Các mạch máu bị tổn thương do bệnh tiểu đường gây tình trạng thiếu máu cung cấp cho nhiều cơ quan, trong đó có dương vật. Các mạch máu đến dương vật bị hẹp khiến bộ phận này không nhận đủ máu, gây ỉu xìu và sậm màu da.

Béo phì: Do sự cọ xát ở các vùng đùi, bộ phận sinh dục... diễn ra trong thời gian dài nên da ở những khu vực này bị sẫm màu hơn so với các bộ phận khác trên cơ thể. Ngoài ra, bệnh gai đen thường xảy ra ở người béo phì cũng gây tình trạng da sẫm màu ở vùng gáy, nách và sinh dục.

Ung thư dương vật: Những bất thường bao gồm tình trạng thay đổi màu sắc và độ dày là triệu chứng phổ biến của ung thư dương vật. Những dấu hiệu này có thể xuất hiện trên bao quy đầu (nam giới chưa cắt bao quy đầu), đầu hoặc thân dương vật. Nếu đi kèm biểu hiện phát ban hoặc các nốt sần nhỏ đóng vảy; nổi cục u; dịch tiết có mùi hôi dưới bao quy đầu; cảm thấy đau, chảy máu khi cương cứng hoặc khi quan hệ tình dục; sưng; nổi cục phía dưới lớp da vùng háng, nam giới cần đi khám càng sớm càng tốt.

Hoại tử Fournier: Da dương vật có thể chuyển từ màu đỏ tía sang xám xanh đến màu đen khi mô chết hoàn toàn. Cùng với tình trạng chuyển màu, khi thấy xuất hiện các dấu hiệu sưng đỏ, kèm sốt và mệt mỏi, nam giới cần được can thiệp y tế khẩn cấp để tránh nguy cơ đe dọa đến tính mạng.

Herpes sinh dục/ giang mai: Những bệnh lây qua đường tình dục này có thể gây ra những vết loét màu tím. Các biểu hiện đi kèm như đau, ngứa, nóng rát, sốt, mệt mỏi.

Hội chứng Stevens-Johnson: Hội chứng này đặc trưng bởi những nốt ban màu tím hoặc đỏ xuất hiện trên dương vật hay một số vị trí khác trên cơ thể. Những nốt ban có thể bị tróc và gây loét da, thậm chí biến chứng đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Hoàng Đức đang thăm khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Hoàng Đức chia sẻ thêm, khi nam giới bước qua tuổi dậy thì, cơ thể sản xuất nhiều hormone giới tính adrenal và androgen hơn. Androgen chịu trách nhiệm về các đặc điểm giới tính thứ cấp như lông mặt, cơ thể và sắc tố da. Ở nam giới, hormone này tập trung nhiều ở một số vùng da như sinh dục, tinh hoàn, bẹn... nên da ở những vùng này sậm màu hơn so với vùng khác của cơ thể. Hơn nữa, ở một số người, sắc tố pheomelanin được tạo ra nhiều hơn (sắc tố màu đỏ, vàng) cũng khiến vùng da này tối màu hơn. Do đó, nam giới cần phân biệt sự khác nhau giữa dương vật sẫm màu là yếu tố di truyền hay do bệnh lý gây ra.

Bên cạnh đó, nam giới nên tập thể dục thường xuyên, không thức khuya, không dùng rượu bia thuốc lá, không chơi game, không thủ dâm nhiều nhằm góp phần thay đổi và cải thiện sức khỏe tình dục cho nam giới.

Chang Chang