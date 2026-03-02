Dưới 30 tuổi có nên làm đẹp bằng công nghệ HIFU không?

Tôi 28 tuổi, muốn gương mặt thon gọn và cằm V-line thì có nên dùng công nghệ HIFU không? (Lan Chi, Thái Nguyên)

HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) là công nghệ sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao, đưa năng lượng xuyên qua bề mặt da, tác động chính xác vào các lớp sâu, đặc biệt là lớp SMAS - nền tảng nâng đỡ khuôn mặt. Ở mức năng lượng phù hợp, các điểm vi tổn thương này kích thích tái cấu trúc collagen theo thời gian, cải thiện tình trạng lỏng lẻo da mức độ nhẹ đến trung bình.

Nhiều người cho rằng chống lão hóa càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, trong y khoa thẩm mỹ, phòng ngừa không đồng nghĩa với can thiệp sớm bằng năng lượng cao. Làn da trẻ có khả năng tự phục hồi và tái tạo rất tốt nếu được bảo vệ đúng cách. Việc tác động năng lượng sâu khi cấu trúc da chưa suy yếu không giúp duy trì độ tươi trẻ lâu hơn mà đôi khi còn làm xáo trộn cân bằng sinh học tự nhiên của mô da.

Về sinh học, quá trình giảm collagen bắt đầu từ sau tuổi 25 và tiếp diễn theo thời gian. Dưới 30 tuổi suy giảm này không rõ ràng do phần lớn người trẻ có độ đàn hồi da tốt, mô nâng đỡ vững và chưa có chảy xệ rõ rệt vùng má dưới hoặc đường viền hàm.

Những biểu hiện mà người trẻ thường lo lắng như da kém căng bóng, xuất hiện nếp nhăn nhỏ khi biểu cảm, gương mặt trông mệt mỏi hơn... phần nhiều liên quan đến thiếu ngủ, stress, mất nước, tiếp xúc ánh nắng kéo dài hoặc chăm sóc da chưa phù hợp, hơn là lão hóa cấu trúc thực sự. Vì vậy, can thiệp bằng công nghệ tác động sâu như HIFU cần được đánh giá cá nhân hóa, không nên áp dụng theo xu hướng. Ở một số người có lớp mỡ mặt mỏng hoặc gương mặt gầy, nếu lựa chọn độ sâu hoặc năng lượng không phù hợp, có thể xảy ra tình trạng lõm mô mềm hoặc ảnh hưởng đến lớp mỡ dưới da khiến khuôn mặt trông hốc hác hơn theo thời gian.

Tuy nhiên, công nghệ HIFU có thể được cân nhắc trong trường hợp đặc biệt, sau khi được bác sĩ thăm khám kỹ. Đó là người có dấu hiệu lão hóa sớm rõ rệt do sụt cân nhanh, stress kéo dài, thiếu ngủ mạn tính, hút thuốc lá hoặc tiếp xúc ánh nắng thường xuyên mà không bảo vệ da. Một số trường hợp có cấu trúc gương mặt dễ chảy mô mềm từ sớm như má dưới nặng, đường viền hàm kém rõ ngay cả khi còn trẻ. Tuy nhiên, ngay cả trong nhóm này, HIFU thường chỉ được chỉ định ở mức độ nhẹ, với thông số cá nhân hóa, không mang tính điều trị định kỳ như ở nhóm trung niên.

Hifu có thể cân nhắc áp dụng với người trẻ sau khi bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn dưới 30 tuổi nên ưu tiên chống nắng nghiêm ngặt và đầy đủ, bởi tia UV là nguyên nhân chính gây lão hóa sớm và phá hủy collagen. Chăm sóc da phù hợp, chú trọng dưỡng ẩm, phục hồi hàng rào bảo vệ da và sử dụng các hoạt chất có bằng chứng khoa học như retinoids nồng độ phù hợp, vitamin C, peptide. Ngủ đủ giấc, kiểm soát stress, ăn uống cân bằng, tránh thuốc lá và rượu bia quá mức chính là liệu pháp trẻ hóa lâu dài và an toàn nhất cho làn da trẻ. Nếu muốn cải thiện làn da ở mức độ nhẹ, bạn có thể cân nhắc các phương pháp ít xâm lấn hơn, tập trung vào chất lượng da bề mặt thay vì tác động sâu vào cấu trúc nâng đỡ.

BS.CKI Dương Quốc Trung

Khoa Thẩm mỹ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội