Dùng thuốc nhỏ mắt như thế nào đúng cách?

Tôi thường xuyên làm việc với máy tính, mắt hay bị khô, mỏi. Tôi nên dùng thuốc nhỏ mắt hằng ngày không, cần lưu ý gì? (Quang Liêm, TP HCM)

Trả lời:

Làm việc lâu với máy tính khiến mắt phải điều tiết liên tục, dễ bị khô, mỏi, chói mắt hoặc nhìn mờ vào cuối ngày. Vì vậy, nhiều người có thói quen dùng thuốc nhỏ mắt hằng ngày để rửa mắt, giảm mỏi mắt dù chưa có bệnh lý rõ ràng. Tuy nhiên, sử dụng thuốc nhỏ mắt cần tuân theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Làm việc thường xuyên trên máy tính gây mỏi mắt. Ảnh được tạo bởi AI

Tiếp xúc lâu dài với ánh sáng xanh có nguy cơ gây ra tổn thương võng mạc, thúc đẩy thoái hóa điểm vàng, khiến mắt khô, viêm giác mạc và làm tăng nguy cơ cận thị. Ánh sáng xanh còn có thể gây stress oxy hóa, làm phá vỡ cấu trúc DHA khiến các thụ thể cảm quang hoạt động kém hiệu quả. Mắt phải điều tiết liên tục để thích nghi nên dễ gây khô, mỏi và giảm khả năng nhìn rõ. Các tổn thương này xảy ra ở cấu trúc sâu trong mắt, trong khi thuốc nhỏ mắt chỉ tác động lên bề mặt nhãn cầu nên không giải quyết được nguyên nhân sâu xa gây giảm thị lực.

Trong trường hợp muốn làm dịu mắt sau khi làm việc với máy tính hoặc rửa trôi bụi bẩn, dung dịch natri clorid 0,9% (nước muối sinh lý) là lựa chọn tương đối an toàn. Dung dịch này giúp mắt dễ chịu hơn nhưng không phải thuốc bổ mắt, không cải thiện thị lực và không có tác dụng bảo vệ võng mạc hay điểm vàng.

Để bảo vệ thị lực lâu dài, người làm việc nhiều với máy tính nên cho mắt nghỉ thường xuyên, điều chỉnh ánh sáng làm việc phù hợp, hạn chế nhìn gần liên tục và chăm sóc mắt từ bên trong bằng chế độ dinh dưỡng khoa học. Một số dưỡng chất như lutein, zeaxanthin, omega-3, vitamin nhóm B... có tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh thị giác, hỗ trợ mắt điều tiết tốt hơn.

Bạn có thể bổ sung dưỡng chất thiên nhiên broccophane (chiết xuất từ bông cải xanh) giúp tăng cường thioredoxin (các protein có tác dụng chống oxy hóa khử) để bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc và thủy tinh thể. Tinh chất này giúp giảm khô mắt, mỏi mắt hỗ trợ ngăn ngừa và làm chậm tiến triển các tật khúc xạ như cận, viễn và loạn thị. Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau nhức, cộm xốn hoặc mờ mắt, giảm thị lực kéo dài, bạn nên đến chuyên khoa mắt để được tư vấn và điều trị phù hợp.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM