Dùng laser cắt u tuyến tiền liệt cho cụ ông

TP HCMÔng Nam, 96 tuổi, bí tiểu kéo dài, được bác sĩ phẫu thuật cắt đốt tuyến tiền liệt tăng sinh mạn tính bằng laser.

Ông Nam mắc phì đại tuyến tiền liệt 20 năm nay, từng phẫu thuật nội soi 3 lần nhưng vẫn tái phát. Gần đây, ông bị bí tiểu kèm tiểu máu và đau tức bụng dưới.

Kết quả siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy tuyến tiền liệt của ông Nam phì đại, khối lượng khoảng 200 g, gấp 10 lần bình thường (15-25 g). Bệnh nhân lớn tuổi, mắc bệnh nền cao huyết áp và đang sử dụng thuốc kháng đông, nhiều nơi chỉ định đặt ống thông bàng quang qua da vĩnh viễn. Gia đình lo ông tự ý rút ống thông, gây tổn thương và khó khăn trong chăm sóc nên muốn phẫu thuật điều trị dứt điểm.

BS.CKI Phạm Cao Tháp, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, cùng êkíp hội chẩn các nguy cơ về tim mạch, hô hấp, quyết định điều trị bằng phương pháp nội soi bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser (HoLEP). Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, phù hợp cho khối u kích thước lớn và người bệnh lớn tuổi, nguy cơ chảy máu cao do dùng thuốc kháng đông. So với các phương pháp khác như rezum, laser cho hiệu quả triệt để hơn với khối u kích thước lớn.

Êkíp dùng năng lượng laser cắt đốt khối u tuyến tiền liệt cho ông Nam. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Tháp đưa ống nội soi qua niệu đạo vào tuyến tiền liệt, không cần rạch da. Dưới sự dẫn đường của camera độ phân giải cao, bác sĩ sử dụng tia laser bóc tách lớp mô tuyến tiền liệt khỏi vỏ bao. Tia laser vừa cắt vừa cầm máu tức thì tại các mạch máu nhỏ, hạn chế tối đa mất máu. Phần mô sau khi bóc tách được đẩy vào bàng quang, xay nhỏ bằng máy xay mô và hút ra ngoài.

Sau mổ, sức khỏe ông Nam ổn định, được rút ống thông và tự đi tiểu bình thường sau 3 ngày.

Phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới trên 50 tuổi. Bác sĩ Tháp lưu ý, nam giới có dấu hiệu tiểu khó, tiểu đêm nhiều lần hoặc tiểu yếu nên đến bệnh viện tầm soát sớm để điều trị hiệu quả. So với mổ mở truyền thống, kỹ thuật HoLEP ít xâm lấn, giúp người bệnh lớn tuổi kèm bệnh nền tránh nguy cơ mất nhiều máu, nhiễm trùng, mất sức, rút ngắn thời gian nằm viện và tránh các biến chứng hậu phẫu nguy hiểm.

Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi