Đục thủy tinh thể sau mổ bong võng mạc có chữa được không?

Năm ngoái, tôi đã được phẫu thuật điều trị bong võng mạc, hiện bị đục thủy tinh thể. Tôi có thể phẫu thuật thay thủy tinh thể không? (Hà Tâm, Đồng Nai)

Trả lời:

Bong võng mạc là tình trạng lớp võng mạc cảm nhận ánh sáng nằm ở đáy mắt, bị tách ra khỏi lớp biểu mô sắc tố võng mạc bên dưới. Đây là bệnh nghiêm trọng vì có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn nếu không được can thiệp kịp thời.

Điều trị bong võng mạc chủ yếu là phẫu thuật, tùy thuộc vào vị trí và mức độ bong. Phẫu thuật bong võng mạc là một trong những thủ thuật nhãn khoa phức tạp nhằm tái lập lại sự bám dính của võng mạc vào lớp biểu mô sắc tố để duy trì chức năng thị giác.

Một biến chứng thường gặp sau can thiệp này là đục thủy tinh thể, nhất là những trường hợp có sử dụng khí, dầu nội nhãn hoặc phải phẫu thuật nhiều lần. Đây là hậu quả của các tác động cơ học, thay đổi môi trường nội nhãn và stress oxy hóa trong mắt sau mổ.

Bác sĩ thay thủy tinh thể nhân tạo. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên đi khám tại bệnh viện có chuyên khoa Mắt để được kiểm tra, tư vấn cụ thể. Thông thường, bác sĩ cần đánh giá chính xác độ đục của thể thủy tinh cũng như mức độ ảnh hưởng đến thị lực thực tế của người bệnh.

Nếu người bệnh bị đục thủy tinh thể còn nhẹ, chưa ảnh hưởng đáng kể đến thị lực trung tâm, không cản trở việc theo dõi đáy mắt, có thể được trì hoãn mổ để theo dõi sự ổn định của võng mạc. Trong trường hợp đục gây giảm thị lực đáng kể hoặc cản trở việc quan sát đáy mắt nhằm theo dõi võng mạc thì bác sĩ cân nhắc phẫu thuật thay thủy tinh thể.

Tuy nhiên, phẫu thuật đục thủy tinh thể sau mổ bong võng mạc không phải là một ca mổ thông thường. Người từng trải qua can thiệp võng mạc thường dễ gặp các biến chứng như dính mống mắt, tiền phòng nông hoặc biến dạng, hẹp đồng tử, bao sau yếu hoặc rách. Người bệnh có nguy cơ bong võng mạc tái phát sau thay thủy tinh thể, đặc biệt nếu cận thị nặng, thoái hóa chu biên hay võng mạc mỏng yếu bẩm sinh.

Tiên lượng tình trạng thị lực sau thay thủy tinh thể ở bệnh nhân từng mổ bong võng mạc phụ thuộc chủ yếu vào mức độ phục hồi của võng mạc, nhất là vùng hoàng điểm. Nếu hoàng điểm từng bị bong kéo dài trước đó hoặc dây thần kinh thị giác đã tổn thương, thị lực sau phẫu thuật dù được thực hiện kịp thời vẫn có thể không phục hồi như kỳ vọng. Do đó, đánh giá kỹ lưỡng và lựa chọn thời điểm phẫu thuật rất quan trọng.

ThS.BS Tăng Ngọc Anh

Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM