Đục thủy tinh thể sau 20 năm tái cận

TP HCMChị Loan, 48 tuổi, mổ cận 20 năm nay tái cận, hai mắt mờ dần, bác sĩ chẩn đoán đục thủy tinh thể giai đoạn 4.

Sau ca mổ mắt, Loan còn cận chưa tới một độ, thị lực hồi phục tốt. Tuy nhiên, sau vài năm độ cận tăng dần, hiện chị cận 10 độ ở mắt trái và 8 độ ở mắt phải, kèm loạn.

Đầu năm nay, hai mắt mờ dần, nhìn kém, chị Loan đến Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. ThS.BS Tăng Ngọc Anh, Phó khoa Mắt, cho biết hai mắt của chị Loan đục thủy tinh thể giai đoạn 4 (giai đoạn tiến triển nặng), có thể do cận nặng trong nhiều năm nên thủy tinh thể sớm bị đục.

Theo các nghiên cứu lâm sàng và dịch tễ học, người có độ cận cao (trên 6 độ) có nguy cơ mắc đục thủy tinh thể sớm hơn người không cận khoảng ba lần và điều trị cũng phức tạp hơn. Một trong những cơ chế gây bệnh là do nhãn cầu dài bất thường làm thay đổi dòng lưu thông thủy dịch, dẫn đến rối loạn chuyển hóa tại thủy tinh thể.

Bác sĩ chỉ định tán nhuyễn thể thủy tinh bằng sóng siêu âm (phaco), sau đó đặt thấu kính nội nhãn cho cả hai mắt. Tuy nhiên, đáy mắt của chị bị thoái hóa do cận nặng, võng mạc mỏng và thoái hóa chu biên nên cần điều trị bằng laser quang đông trước mổ phaco. Đây là kỹ thuật dùng tia laser điều trị các tổn thương võng mạc như tắc mạch, thoái hóa, bong võng mạc... giúp giảm phù, ổn định võng mạc, ngăn tổn thương lan rộng.

Theo bác sĩ Ngọc Anh, chị Loan không mắc tật khúc xạ thông thường (cận dưới 6 độ) mà bệnh cận thị nặng, tức cận trên 6 độ trở lên và liên tục tăng kèm thoái hóa bán phần sau của nhãn cầu. Còn với tật khúc xạ, độ cận sẽ ngừng tăng hoặc tăng chậm thường sau 18 tuổi, khi nhãn cầu đã ổn định.

Hai tháng sau khi điều trị laser quang đông và mắt hồi phục tốt, chị Loan được phẫu thuật phaco lần lượt từng mắt, hai ca mổ cách nhau một tuần. Tái khám sau mổ, hai mắt hồi phục tốt, thị lực đều đạt 8/10. Sau phẫu thuật thay thủy tinh thể khoảng một tháng, mắt đã ổn định, chị Loan được đo kính lão giúp nhìn gần, có thể sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ Tăng Ngọc Anh tái khám cho chị Loan sau mổ đục thủy tinh thể hai mắt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Ngọc Anh lưu ý chị Loan cần nghỉ ngơi, không tiếp xúc bụi bẩn, tránh công việc mang vác nặng, hoạt động mạnh dễ có nguy cơ chấn thương trong những tuần đầu sau mổ. Người bệnh cần ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, nên khám mắt định kỳ để phát hiện sớm bất thường.

Nhật Minh