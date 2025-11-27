Đục thủy tinh thể ở tuổi 40

TP HCMAnh Nhã, 40 tuổi, thị lực mắt phải suy giảm còn 3/10, bác sĩ chẩn đoán đục thủy tinh thể độ ba.

ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán anh Nhã bị đục thủy tinh thể mắt phải vùng dưới bao sau nên thị lực còn 3/10, thị lực mắt trái 8/10 có thể bù trừ nên sinh hoạt vẫn ổn định. Ở giai đoạn này, thủy tinh thể mất độ trong, nhìn mờ như có màn sương, thị lực giảm do ánh sáng hội tụ không đủ trên võng mạc, dễ bị lóa khi gặp ánh sáng mạnh như đèn xe, rất khó nhìn vào ban đêm...

Anh Nhã cho biết gần đây thấy mắt nhìn kém hơn trước nhưng không nghĩ mắc bệnh. Theo bác sĩ Phúc, đục thủy tinh thể thường xảy ra ở người từ 60 tuổi trở lên, anh Nhã mắc bệnh ở tuổi 40 là khá sớm. Anh không bị chấn thương, không sử dụng thuốc corticoid trong thời gian dài, không bệnh nền...

Anh Nhã kiểm tra thị lực tại Trung tâm Mắt Công nghệ cao. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong một số trường hợp, đục thủy tinh thể sớm do yếu tố cơ địa, di truyền hoặc mắt tiếp xúc lâu năm với ánh sáng mạnh, tia UV, làm việc nhiều với máy tính, thiếu ngủ, thuốc lá, hay lão hóa diễn ra sớm hơn. Tình trạng đục thủy tinh thể ở mắt phải của anh Nhã sẽ tiếp tục tiến triển theo thời gian làm mất cân bằng thị lực giữa hai mắt, có thể gây đau đầu, mỏi mắt, hạn chế quan sát, cần phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo.

Bác sĩ phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng sóng siêu âm (phaco), hút sạch ra ngoài, sau đó đặt thấu kính nội nhãn cho mắt phải. Tái khám sau mổ, mắt phải anh Nhã đạt 8/10, anh cần nghỉ ngơi, tránh tiếp xúc bụi bẩn, không mang vác nặng dễ có nguy cơ chấn thương trong những tuần đầu sau mổ. Kiểm tra mắt định kỳ mỗi 6 tháng giúp phát hiện sớm các bệnh về mắt (nếu có) và khám ngay khi xuất hiện các bất thường như mờ nhòe, đau rát, mỏi, khô mắt...

Nhật Minh

* Tên người bệnh đã được thay đổi