Đục thủy tinh thể thường gặp ở người cao tuổi, tiến triển âm thầm theo tuổi tác và có thể gây giảm thị lực nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Lương Thị Anh Thư, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, đục thủy tinh thể chủ yếu liên quan đến quá trình lão hóa, khi các protein trong thủy tinh thể biến đổi và kết tụ, làm giảm độ trong suốt của cấu trúc này. Ngoài lão hóa, các yếu tố như tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời, hút thuốc, uống rượu, mắc bệnh mạn tính, tiền sử chấn thương mắt hoặc dùng một số thuốc dài ngày cũng có thể tăng tốc quá trình đục thủy tinh thể.

Đục thủy tinh thể ở người cao tuổi thường diễn biến chậm và không gây đau, do đó dễ bị bỏ qua trong thời gian dài. Người bệnh có thể nhìn mờ tăng dần, màu sắc kém tươi, chói khi ra nắng hoặc gặp khó khăn khi nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu, nhất là vào ban đêm. Một số trường hợp có thể xuất hiện tình trạng nhìn đôi do thủy tinh thể bị đục từng phần tăng dần.

Mặc dù không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, đục thủy tinh thể ở người cao tuổi vẫn tiềm ẩn nhiều biến chứng ảnh hưởng đáng kể đến thị giác và chất lượng sống. Khi thủy tinh thể ngày càng đục, thị lực suy giảm là hệ quả thường gặp nhất, khiến người bệnh khó đọc sách, khó xem tivi hay thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Tình trạng đục ở vùng ngoại vi còn có thể làm thu hẹp thị trường nhìn, khiến khả năng quan sát không gian xung quanh hạn chế và làm tăng nguy cơ va chạm khi di chuyển.

Sự thay đổi về độ trong suốt của thủy tinh thể khiến mắt khó thích nghi với ánh sáng, đặc biệt khi chuyển đổi giữa môi trường sáng và tối, làm gia tăng cảm giác lóa, chói mắt và khó chịu kéo dài. Đục thủy tinh thể có thể che lấp các tổn thương đáy mắt hoặc làm chậm phát hiện những tình trạng nghiêm trọng hơn như tách lớp võng mạc, tắc mạch võng mạc, thoái hóa hoàng điểm... từ đó ảnh hưởng lâu dài đến thị lực nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời.

Bác sĩ Thư khuyến cáo người cao tuổi không nên chủ quan khi thị lực giảm kéo dài. Khám mắt định kỳ giúp phát hiện sớm đục thủy tinh thể, đánh giá mức độ ảnh hưởng và điều trị phù hợp, từ đó hạn chế biến chứng.

Thu Giang