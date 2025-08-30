Du học sinh về nước làm đẹp

TP HCMHuy, 24 tuổi, học thạc sĩ tại Mỹ, lên fanpage Bệnh viện Tâm Anh tham khảo dịch vụ và đặt lịch điều trị trước khi về Việt Nam.

Giữa tháng 8, Huy về nước, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh điều trị chứng tăng tiết mồ hôi. "Tôi tranh thủ nghỉ hè về nước chữa trị vừa giảm chi phí vừa thăm người thân", anh cho hay.

Theo Huy, chi phí điều trị bệnh này tại Mỹ rất cao. Một lần điều trị tăng tiết mồ hôi bằng công nghệ vi sóng khoảng 50-75 triệu đồng, còn ở Việt Nam 35-40 triệu đồng.

Tương tự, Lina, 26 tuổi, du học sinh Australia, ở nước ngoài từng xóa hình xăm kỹ thuật số màu đen và đỏ trên cánh tay, lưng, bắp chân và đùi bằng công nghệ laser, gần như không ủ tê. Chi phí mỗi buổi điều trị khoảng 8-10 triệu đồng, liệu trình 10 buổi khoảng 80-100 triệu đồng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, Lina được ThS.BS.CKI Trần Nguyễn Anh Thư, khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, chỉ định xóa xăm bằng công nghệ laser pico với chi phí bằng 1/3 ở Australia.

Bác sĩ bắn laser pico xóa hình xăm kỹ thuật số cho chị Lina. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Thư cho biết từ đầu tháng 7 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp nhận khoảng 400 khách Việt kiều chủ yếu là ở Mỹ, Australia, Pháp, Canada... về nước làm đẹp, trong đó du học sinh chiếm hơn 60%. Nhiều người nhắn tin đặt lịch khi còn đang ở nước ngoài, do muốn tranh thủ khoảng thời gian ngắn ở Việt Nam để làm đẹp.

Các dịch vụ hút khách là trị mụn, laser trị tàn nhang, xóa xăm, tẩy nốt ruồi, trị chứng tăng tiết mồ hôi, peel da, tiêm HA, botox... Đây là những liệu trình làm đẹp ngắn hạn, không tốn thời gian nghỉ dưỡng.

Bác sĩ Thư tư vấn cho chị Lina. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Thư, yếu tố chính khiến đa số du học sinh Việt chọn về nước làm đẹp chính là công nghệ tương đương nhưng chi phí thấp hơn ở nước ngoài, đồng thời thuận tiện trong việc chăm sóc và theo dõi sau điều trị. Ví dụ, chi phí tại các nước tiên tiến cho một lần xóa xăm khoảng 20-25 triệu đồng thì ở Việt Nam 4-8 triệu đồng, laser trị nám 8-10 triệu đồng mỗi lần (Việt Nam khoảng 2-4 triệu đồng), triệt lông bằng laser 20-30 triệu đồng cho một lần còn tại Việt Nam khoảng 3-5 triệu đồng...

Với Huy, sau một lần điều trị bằng công nghệ vi sóng, tình trạng hôi nách đã giảm 70%. Còn công nghệ laser pico xử lý nhiều loại mực xăm và màu sắc, thời gian phục hồi nhanh, được ủ tê kỹ, giúp Lina rút ngắn số buổi thực hiện và tiết kiệm đáng kể chi phí. Sau 3 lần xóa xăm gần như không đau, phần mực xăm của chị mờ đi đáng kể.

Bác sĩ Thư lưu ý mọi người nên chọn cơ sở làm đẹp được cấp phép, bác sĩ có chuyên môn, tuân thủ quy trình chăm sóc chuẩn y khoa, tránh nôn nóng mà bỏ qua yếu tố an toàn, dẫn tới biến chứng.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi