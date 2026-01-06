Đột ngột ngất xỉu, phát hiện ung thư thận

TP HCMBà Lành, 68 tuổi, đột ngột ngất xỉu, huyết áp tăng cao, bác sĩ phát hiện khối u ở thận trái bệnh nhân.

TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối u ở thận trái bà Lành có khả năng ung thư cao. Êkíp quyết định phẫu thuật cắt u bảo tồn thận với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi, giữ lại tối đa phần nhu mô thận lành, hạn chế nguy cơ suy thận về lâu dài - vấn đề thường gặp ở người lớn tuổi. May mắn khối u nhỏ, nằm ở vị trí thuận lợi.

Hệ thống robot hỗ trợ bác sĩ thao tác chính xác trong không gian hẹp, kiểm soát tốt các mạch máu, cắt bỏ trọn vẹn khối u và kiểm soát tốt nguy cơ chảy máu. Ca mổ thuận lợi, các cấu trúc xung quanh thận bệnh nhân được bảo tồn.

Bác sĩ Đức (trước) và BS.CKI Châu Minh Duy phẫu thuật cắt u thận trái cho bà Lành bằng robot Da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bà Lành hồi phục nhanh chóng, sau hai ngày đi lại, ăn uống bình thường, xuất viện sau đó. Một tuần sau, kết quả giải phẫu bệnh xác định bà mắc ung thư biểu mô tế bào thận (RCC). Theo bác sĩ Đức, phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi đã triệt căn ung thư nên bà Lành chỉ cần tái khám định kỳ theo lịch để đánh giá chức năng thận, kịp thời phát hiện biến chứng, ngăn ngừa ung thư tái phát.

Ung thư biểu mô tế bào thận là loại ung thư thường gặp, chiếm khoảng 85% trường hợp ung thư thận. Globocan ghi nhận Việt Nam có hơn 2.200 ca ung thư thận mới năm 2022. Bệnh thường diễn tiến âm thầm, giai đoạn đầu không có triệu chứng đặc hiệu. Phần lớn người bệnh chỉ cảm thấy mệt mỏi, đau âm ỉ vùng hông lưng, chán ăn hoặc sụt cân nhẹ, rất dễ nhầm với các vấn đề sức khỏe thông thường. Khi xuất hiện các triệu chứng như tiểu máu, rối loạn huyết áp, sốt kéo dài thì bệnh đã tiến triển nặng.

Yếu tố nguy cơ gây bệnh đến từ tuổi tác, tăng huyết áp, béo phì, hút thuốc, lạm dụng một số thuốc giảm đau, tiếp xúc hóa chất độc hại, tiền sử gia đình mắc ung thư thận, bệnh thận mạn tính... Ở giai đoạn sớm, ung thư thận chủ yếu được điều trị bằng phẫu thuật, bao gồm cắt u bảo tồn thận hoặc cắt thận nhằm triệt căn. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể được kết hợp liệu pháp nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch, xạ trị hoặc hóa trị tùy giai đoạn bệnh và tình trạng sức khỏe.

Để phòng ngừa bệnh, bác sĩ lưu ý mỗi người cần kiểm soát tốt huyết áp, duy trì cân nặng hợp lý, sống lành mạnh, bỏ thuốc lá, hạn chế bia rượu. Không chủ quan với các triệu chứng bất thường như ngất xỉu, mệt mỏi kéo dài, đau vùng hông lưng, tiểu máu dù chỉ thoáng qua. Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị và tiên lượng sống.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi