Điều trị bọng mắt cho người đàn ông

TP HCMBọng mắt lớn, lộ rõ hai năm nay khiến gương mặt anh Tú trông mệt mỏi, được bác sĩ điều trị bằng công nghệ vi kim RF.

Anh Tú, 35 tuổi, hạn chế thức khuya, giảm căng thẳng và sử dụng các sản phẩm chăm sóc vùng mắt song tình trạng không giảm. BS.CKI Nguyễn Ngọc Trân, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bọng mắt như trường hợp anh Tú là tình trạng phổ biến, biểu hiện bằng vùng mí dưới phồng lên. Nguyên nhân có thể do lão hóa, ứ dịch, thoát vị mỡ hốc mắt hoặc thay đổi cấu trúc da và mô mềm quanh mắt.

Bác sĩ Trân giải thích vùng quanh mắt có cấu trúc da mỏng và hệ thống mô nâng đỡ yếu. Khi collagen và elastin suy giảm theo tuổi tác hoặc tác động môi trường, lớp vách ngăn giữ mỡ lỏng lẻo, khiến mỡ đẩy ra phía trước và hình thành bọng mắt rõ rệt.

Ngoài yếu tố lão hóa tự nhiên, lối sống đóng vai trò thúc đẩy đáng kể. Thường xuyên vận động ngoài trời nhưng không bảo vệ da trước tia UV có thể làm đứt gãy collagen, đẩy nhanh quá trình lão hóa sớm vùng mắt. Thức khuya kéo dài còn làm rối loạn ứ đọng vi tuần hoàn, giảm khả năng phục hồi của da, khiến tình trạng chùng nhão và tích mỡ biểu hiện rõ hơn.

Bác sĩ sử dụng vi kim RF để giảm bọng mắt cho anh Tú. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định điều trị cho anh Tú bằng công nghệ vi kim RF, liệu trình 4-6 lần cách nhau 4 tuần. Phương pháp này tác động vào lớp trung bì, kích thích tăng sinh collagen và elastin, đồng thời hỗ trợ làm săn chắc mô và giảm tích tụ mỡ nhẹ vùng mí dưới, không cần can thiệp phẫu thuật đối với trường hợp nhẹ.

Sau điều trị, vùng da dưới mắt của anh cải thiện rõ, bọng mắt giảm, da săn chắc hơn, gương mặt trở nên tươi tắn.

Bác sĩ Trân lưu ý nhiều người hay nhầm lẫn bọng mắt với quầng thâm hoặc dấu hiệu mệt mỏi thông thường. Nguyên nhân thực sự nằm ở cấu trúc bên dưới, khiến việc cải thiện bằng các biện pháp thông thường không hiệu quả. Đây không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn phản ánh tình trạng lão hóa. Nếu xuất hiện kéo dài, tăng dần hoặc không cải thiện sau khi nghỉ ngơi, người bệnh nên khám sớm để bác sĩ xác định đúng nguyên nhân. Can thiệp giai đoạn bọng mắt mới hình thành, mức độ còn nhẹ giúp điều trị hiệu quả hơn, hạn chế các phương pháp xâm lấn.

Để hạn chế bọng mắt, cần ngủ đủ giấc, bảo vệ vùng da quanh mắt trước ánh nắng, đặc biệt khi hoạt động ngoài trời, tăng cường dưỡng ẩm và chăm sóc da đúng cách.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi