Điều gì xảy ra với mắt khi bạn già đi?

Lão hóa làm tăng nguy cơ mắc đục thủy tinh thể, khiến mắt giảm tiết nước mắt dẫn đến khô và tăng nhạy cảm với ánh sáng.

Mắt có nhiều thay đổi theo thời gian. Một số vấn đề về thị lực phổ biến hơn khi con người già đi.

Lão thị là tình trạng không thể nhìn rõ các vật thể ở gần hoặc chữ viết nhỏ. Đây là quá trình bình thường diễn ra chậm trong suốt cuộc đời, phổ biến từ những năm 40 tuổi trở. Tình trạng này có thể dễ dàng khắc phục bằng kính đọc sách và kính áp tròng.

Vẩn đục dịch kính là những đốm nhỏ hoặc chấm nhỏ trôi ngang qua trường nhìn. Bạn có thể thấy chúng trong phòng đủ sáng, khi nhìn vào màn hình sáng hoặc ngoài trời nắng. Chúng hầu hết là bình thường nhưng cũng có thể báo hiệu vấn đề về mắt nghiêm trọng hơn, đặc biệt nếu các triệu chứng khởi phát đột ngột và rõ rệt.

Khô mắt do tuyến lệ không sản xuất đủ nước mắt hoặc sản xuất nước mắt kém chất lượng. Mắt có thể bị ngứa, rát hoặc đỏ. Sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà hoặc thuốc nhỏ mắt chuyên dụng theo chỉ định của bác sĩ có thể khắc phục tình trạng.

Chảy nước mắt xảy ra khi mắt sản xuất quá nhiều nước mắt hoặc nước mắt không thoát ra đúng cách. Nguyên nhân thường do nhạy cảm với ánh sáng, gió hoặc thay đổi nhiệt độ và hệ thống dẫn lưu ống dẫn nước mắt bị tắc nghẽn. Đeo kính râm hay che chắn mắt có thể cải thiện tình trạng này. Nếu các biện pháp này không hiệu quả, khô mắt có thể cảnh báo các vấn đề nghiêm trọng hơn như nhiễm trùng mắt hoặc tắc ống dẫn nước mắt.

Đục thủy tinh thể là những vùng mờ đục bao phủ toàn bộ hoặc một phần thủy tinh thể của mắt. Ở mắt khỏe mạnh, thủy tinh thể trong suốt như ống kính máy ảnh, ánh sáng đi qua nó và chiếu vào mô ở phía sau mắt gọi là võng mạc. Bệnh đục thủy tinh thể khiến người bệnh khó nhìn thấy, thường hình thành chậm, không gây đau, đỏ hoặc chảy nước mắt. Phẫu thuật thay thế thủy tinh thể nhân tạo có thể giúp khôi phục thị lực.

Các rối loạn võng mạc ảnh hưởng đến lớp lót mỏng ở phía sau mắt. Lớp lót này bao gồm các tế bào thu thập hình ảnh thị giác để truyền đến não. Các vấn đề về võng mạc ảnh hưởng đến quá trình truyền hình ảnh này. Chúng bao gồm thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, bệnh võng mạc tiểu đường, tắc mạch võng mạc và bong võng mạc. Chẩn đoán và điều trị sớm góp phần bảo tồn thị lực.

Glôcôm ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác của mắt. Bệnh thường do áp lực bên trong mắt quá lớn. Nếu dòng chảy bình thường của dịch lỏng giữa giác mạc và thủy tinh thể bị tắc nghẽn, dịch cùng áp lực từ dịch sẽ tích tụ. Nếu không được phát hiện sớm, bệnh có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn và mù lòa. Bệnh glôcôm có thể không có triệu chứng hoặc đau ở giai đoạn đầu. Phương pháp điều trị bao gồm thuốc nhỏ mắt theo toa, thuốc uống, phẫu thuật.

Viêm kết mạc (đau mắt đỏ) xảy ra khi mô bao phủ phần trắng của mắt bị viêm. Tình trạng này có thể khiến mắt bị bỏng rát, ngứa, chảy nước mắt, đỏ hoặc cảm thấy như có gì đó vướng, cộm bên trong. Viêm kết mạc ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi và có thể do nhiễm trùng, tiếp xúc với hóa chất và chất kích ứng, hoặc dị ứng.

Bảo Bảo (Theo WebMD)