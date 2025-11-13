Điều gì xảy ra với mắt khi bạn bị căng thẳng?

Căng thẳng kéo dài có thể gây khô, nhìn mờ, co giật mắt, giảm lưu lượng máu đến võng mạc và dây thần kinh thị giác.

Căng thẳng, lo âu và trầm cảm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần mà còn có thể tác động đến nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm cả thị lực. Căng thẳng có thể dẫn đến những thay đổi về thể chất trong cơ thể, từ đó làm giảm lưu lượng máu đến mắt, căng cơ và suy giảm chức năng thị lực.

Khô mắt

Stress có thể làm giảm sản xuất nước mắt, gây khô và kích ứng mắt. Mối liên hệ giữa căng thẳng và khô mắt có thể thông qua hệ thần kinh tự chủ kiểm soát quá trình sản xuất nước mắt. Căng thẳng gia tăng có thể phá vỡ sự cân bằng của hệ thống này, dẫn đến sản xuất nước mắt không đủ và gây khó chịu.

Nhìn mờ

Cơ bị co cứng và đau nhức do căng thẳng tâm lý kéo dài có thể dẫn đến những thay đổi trong khả năng tập trung của mắt. Điều này dẫn đến mắt nhìn mờ tạm thời và khó duy trì thị lực rõ ràng.

Căng thẳng còn góp phần gây mờ mắt theo nhiều cách gồm:

Tác dụng phụ của thuốc: Một số loại thuốc được sử dụng để điều trị lo âu, trầm cảm có thể gây ra các triệu chứng như giãn đồng tử và mờ mắt.

Tăng nguy cơ mắc bệnh võng mạc: Căng thẳng nhận thức là yếu tố nguy cơ gây bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch (CSCR), dẫn đến tích tụ dịch ở điểm vàng (phần trung tâm của võng mạc) có thể gây mờ mắt.

Glôcôm: Lo âu và trầm cảm kéo dài góp phần vào sự tiến triển của bệnh glôcôm. Mờ mắt thường là một trong những triệu chứng đầu tiên của bệnh này.

Co giật mắt

Những cơn giật mắt khó chịu, kéo dài, xuất hiện đột ngột cũng có thể liên quan đến căng thẳng. Quá trình này có thể kích hoạt các xung thần kinh khiến các cơ quanh mắt co thắt không tự chủ, dẫn đến giật mắt. Bạn không nên bỏ qua tình trạng giật mắt không rõ nguyên nhân kéo dài hơn 2 tuần.

Những vấn đề khác

Khi căng thẳng, cơ thể sản sinh ra các hormone như adrenaline và cortisol, gây ra những thay đổi trong cơ thể như nhịp tim, nhịp thở tăng, tăng phân hủy chất béo và carbohydrate, giảm hoạt động đường ruột... Theo thời gian, những hormone này gây hại cho mắt bằng cách giảm lưu lượng máu đến võng mạc và dây thần kinh thị giác, làm tăng áp lực trong mắt. Những thay đổi này góp phần gây ra nhiều bệnh về mắt, các triệu chứng như nhạy cảm với ánh sáng, mỏi mắt, nhìn đôi, đau mắt, mất thị lực ngoại vi hoặc giảm thị lực...

Áp dụng các kỹ thuật như hít thở sâu, thiền hoặc yoga giúp kiểm soát căng thẳng tốt hơn. Khám mắt định kỳ để phát hiện sớm những vấn đề về mắt, bảo vệ thị lực lâu dài. Nên ăn uống cân bằng, uống đủ nước và kiểm soát chất lượng giấc ngủ. Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử và cho mắt nghỉ ngơi thường xuyên cũng là những thói quen lành mạnh.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)